Futbolda 'bahis' soruşturmasında tutuklama kararları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında futbolcular, kulüp yöneticileri ve hakemlerin de bulunduğu 39 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin ifadeleri görevlendirilen 19 savcı tarafından alınıyor. Geçirdiği kalp krizi sonrası anjiyo olan spor yorumcusu Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı ise kaldırıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında Metehan Baltacı, Murat Sancak, Alassane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan, Mehmet Emin katipoğlu ve Ümit Kaya'nın da bulunduğu 29 kişi tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Murat Sancak, Metehan Baltacı, Ahmet Okatan, Alassane Ndao tutuklandı.

Öte yandan tutuklanmaları talep edilen 29 şüphelinin hakimlikteki işlemleri sürüyor.