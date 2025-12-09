Kamu Kurumlarının Kadro Yapısı Yeniden Düzenlendi
Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile merkezi yönetim kapsamındaki kurumlarda kadro revizyonu gerçekleştirildi. 2025/469 sayılı düzenleme, ihtiyaç duyulan alanlarda yeni kadroların oluşturulmasını ve bazı mevcut kadroların değiştirilmesini öngörüyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Aralık 2025 00:08, Son Güncelleme : 09 Aralık 2025 00:13
CUMHURBAŞKANI KARARI
Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait dolu ve boş kadrolarda ekli listede gösterildiği şekilde değişiklik yapılmasına 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.
8 Aralık 2025
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI