Kuyumcuyu vurup, bir kilo altın çaldılar
Adana'da tabanca ile iş yerine giren maskeli iki şüpheli, kuyumcu İbrahim Kasır ile Abdurrahman Kılle'yi silahla vurarak yaraladı. Şüpheliler, tezgah ve vitrindeki yaklaşık bir kilo altını alıp, kaçtı.
Adana'nın Seyhan ilçesinde yüzleri maskeli iki kişi, caddeye motosikletle gelip, Suriyeli kuyumcu İbrahim Kasır'ın iş yerine girdi.
Tabancayla içerdekileri tehdit eden şüpheliler, tezgahtaki altınları istedi.
BACAKLARINDAN VURDU
Daha sonra şüphelilerden biri, tabancayla Kasır ile Abdurrahman Kılle'yi bacaklarından vurdu.
BİR KİLO ALTINI ÇALDILAR
Tezgah ve vitrindeki yaklaşık bir kilo altını çantaya dolduran şüpheliler kaçtı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye götürüldü.
Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Öte yanjdan polis ekipleri, iş yeri ve bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyip, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.