Kuyumcuyu vurup, bir kilo altın çaldılar

Tek Kullanımlık Plastikler İçin Kısıtlama Geliyor
Tek Kullanımlık Plastikler İçin Kısıtlama Geliyor
Memur ve memur emeklilerinin zam pazarlığında yeni gelişme!
Memur ve memur emeklilerinin zam pazarlığında yeni gelişme!
Ücretli çalışan sayısı belli oldu!
Ücretli çalışan sayısı belli oldu!
Erzincan'da feci kaza: 3 ölü, 6 yaralı
Erzincan'da feci kaza: 3 ölü, 6 yaralı
Bakan Şimşek: Piyasanın enflasyon beklentileri geriliyor
Bakan Şimşek: Piyasanın enflasyon beklentileri geriliyor
Özel Okullarda Kitap ve Kırtasiye Fiyatları Rekor Kırdı
Özel Okullarda Kitap ve Kırtasiye Fiyatları Rekor Kırdı
Bayraktar: Suriye'ye 900 megavatlık elektrik ihracatı yapabileceğiz
Bayraktar: Suriye'ye 900 megavatlık elektrik ihracatı yapabileceğiz
Ali Yalçın: İkinci Teklif Bugün Gelmeli, Müzakere Süresi Daralıyor
Ali Yalçın: İkinci Teklif Bugün Gelmeli, Müzakere Süresi Daralıyor
Bakan Memişoğlu: Aile hekimlikleri modern binalarda olacak
Bakan Memişoğlu: Aile hekimlikleri modern binalarda olacak
Balıkesir Sındırgı'da 4,0 büyüklüğünde deprem
Balıkesir Sındırgı'da 4,0 büyüklüğünde deprem
PMYO Giriş Sınavı Merkezleri ve Sınav İşlemleri Açıklandı
PMYO Giriş Sınavı Merkezleri ve Sınav İşlemleri Açıklandı
MEB'in özel proje uygulayan okullara ilişkin kılavuzu yayımlandı
MEB'in özel proje uygulayan okullara ilişkin kılavuzu yayımlandı
İstanbul'da 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla 71 bin yapı dönüşüyor
İstanbul'da 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla 71 bin yapı dönüşüyor
Bakanlık Duyurdu! Aynı Markada İkinci Kez Domuz Eti Tespiti
Bakanlık Duyurdu! Aynı Markada İkinci Kez Domuz Eti Tespiti
Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırıldı
Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Brüt Rezervler Zirvede
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Brüt Rezervler Zirvede
Elektrik tüketimine cepten takip
Elektrik tüketimine cepten takip
İBB'ye yeni operasyon: Beyoğlu Belediye Başkanı Güney gözaltında
İBB'ye yeni operasyon: Beyoğlu Belediye Başkanı Güney gözaltında
Beş taşınmaza 858 milyon 369 bin liralık teklif geldi
Beş taşınmaza 858 milyon 369 bin liralık teklif geldi
Kurum: Balıkesir depreminde ağır hasarlı 675 konut tespit edildi
Kurum: Balıkesir depreminde ağır hasarlı 675 konut tespit edildi
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Avukat Rezan Epözdemir, Çorlu'da Cezaevine konuldu
Avukat Rezan Epözdemir, Çorlu'da Cezaevine konuldu
Deprem Ülkesi Türkiye'de Milyonlarca Konut Hala Sigortasız!
Deprem Ülkesi Türkiye'de Milyonlarca Konut Hala Sigortasız!
Bakan Fidan'ın Mossad Direktörü ile Görüştüğü İddiası Yalanlandı
Bakan Fidan'ın Mossad Direktörü ile Görüştüğü İddiası Yalanlandı
Türkiye Kavruldu: 24 Kentte 40 Derece Üzeri Sıcaklık
Türkiye Kavruldu: 24 Kentte 40 Derece Üzeri Sıcaklık
Cevdet Yılmaz: TCMB rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesinde
Cevdet Yılmaz: TCMB rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesinde
Merkez Bankası'nın rezervlerinde tarihi rekor
Merkez Bankası'nın rezervlerinde tarihi rekor
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 6 tutuklama
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 6 tutuklama
Erdoğan'dan, Özel'e 1 milyon liralık tazminat davası
Erdoğan'dan, Özel'e 1 milyon liralık tazminat davası
Memurlar sahada, gözler yarınki zam teklifinde
Memurlar sahada, gözler yarınki zam teklifinde
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kuyumcuyu vurup, bir kilo altın çaldılar

Adana'da tabanca ile iş yerine giren maskeli iki şüpheli, kuyumcu İbrahim Kasır ile Abdurrahman Kılle'yi silahla vurarak yaraladı. Şüpheliler, tezgah ve vitrindeki yaklaşık bir kilo altını alıp, kaçtı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 15 Ağustos 2025 14:57, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2025 15:04
Yazdır
Kuyumcuyu vurup, bir kilo altın çaldılar

Adana'nın Seyhan ilçesinde yüzleri maskeli iki kişi, caddeye motosikletle gelip, Suriyeli kuyumcu İbrahim Kasır'ın iş yerine girdi.

Tabancayla içerdekileri tehdit eden şüpheliler, tezgahtaki altınları istedi.

BACAKLARINDAN VURDU

Daha sonra şüphelilerden biri, tabancayla Kasır ile Abdurrahman Kılle'yi bacaklarından vurdu.

BİR KİLO ALTINI ÇALDILAR

Tezgah ve vitrindeki yaklaşık bir kilo altını çantaya dolduran şüpheliler kaçtı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye götürüldü.

Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Öte yanjdan polis ekipleri, iş yeri ve bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyip, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber