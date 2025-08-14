Bakan Fidan'ın Mossad Direktörü ile Görüştüğü İddiası Yalanlandı

Diplomatik kaynaklar, Dışişleri Bakanı Fidan'ın Gazze ve bölgesel konuları ele almak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gerçekleştirdiği ziyarette İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın direktörü ile görüştüğü haberlerinin doğru olmadığını bildirdi.

Diplomatik kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Fidan böyle bir görüşme yapmadı. Doha'da aynı anda bulunmaları tamamen tesadüfi idi" denildi.