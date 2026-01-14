Avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı
Sağlık Müdürlüğü'nde hırsızlık: Çalışanının telefonunu çalan zanlı yakalandı

Büyükçekmece Dizdariye Mahallesi'ndeki İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görev yapan Rayana Shrikı'ye ait cep telefonu, kurum içerisinden kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Büyükçekmece Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin güvenlik kamerası incelemeleri sonucu kimliği tespit edilen Ahmet Kocaoğlu (34), düzenlenen saha çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheli adliyeye sevk edilirken, hırsızlık anları kurumun güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay, Dizdariye Mahallesi'nde bulunan Büyükçekmece İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde meydana geldi. Kurumda görev yapan Rayana Shrikı'ye ait cep telefonunun çalınması üzerine Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliği'nce çalışma başlatıldı.

Büyükçekmece Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek hırsızlığı gerçekleştiren kişinin Ahmet Kocaoğlu (34) olduğunu tespit etti. Hakkında çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen Kocaoğlu, 9 Ocak'ta Dizdariye Mahallesi'nde yapılan saha çalışması sonucu yakalandı. Şüphelinin çaldığı cep telefonuna ise ulaşılamadı.

Gözaltına alınan Kocaoğlu, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. Şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin cep telefonunu alarak kurumdan çıktığı anlar yer aldı.

