Dolar günü yükselişle kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 43,18 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ocak 2026 17:06, Son Güncelleme : 14 Ocak 2026 17:08
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|43,1560
|43,1570
|43,1830
|43,1840
|Avro
|50,3970
|50,3980
|50,3410
|50,3420
|Sterlin
|58,1650
|58,1750
|58,0870
|58,0970
|İsviçre frangı
|54,1160
|54,1260
|53,9370
|53,9470
|ANKARA
|ABD doları
|43,1260
|43,2060
|43,1530
|43,2330
|Avro
|50,3570
|50,4370
|50,3010
|50,3810
|Sterlin
|58,1050
|58,3150
|58,0270
|58,2370