Avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı
Bakan Kacır: Organize Sanayi Bölgesi sayısı 373'e yükseldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin planlı sanayi alanlarını büyütmeye, üretim altyapısını güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek, "2002 yılında 191 olan OSB sayımız bugün 373'e ulaştı." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ocak 2026 17:31, Son Güncelleme : 14 Ocak 2026 17:32
Bakan Kacır: Organize Sanayi Bölgesi sayısı 373'e yükseldi

Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından söz konusu OSB'lere ilişkin paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin planlı sanayi alanlarını büyütmeye, üretim altyapısını güçlendirmeye devam ettiklerini belirten Kacır, "3 yeni Organize Sanayi Bölgemiz (OSB) şehirlerimize, milletimize hayırlı olsun. Elazığ Kovancılar OSB, Kastamonu Araç İhsangazi OSB, Kırıkkale Balışeyh OSB. 2002 yılında 191 olan OSB sayımız bugün 373'e ulaştı. 2 milyon 700 bin emekçimiz OSB'lerde çalışıyor. Sanayide yeni hamlelerle ülkemizin dört bir yanını yatırımlarla buluşturmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

