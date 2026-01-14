Bakan Yumaklı açıkladı: Ankara'daki su krizinin aslı ne?
Hatay'da otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
Temassız ödemelerde yeni dönem yarın başlıyor!
Reuters: ABD saldırırsa İran Türkiye dahil 3 ülkedeki üsleri vuracak
KKK'ye 'ihaleye fesat karıştırma' operasyonunda 5 tutuklama
Tekstil devi konkordato ilan etti. 20 ülkeye ihracat yapıyordu
Yönetmelik yayımlandı: Yangın merdiveni ve sismik izolatöre yeni standart!
Avukat Epözdemir'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi
Altında yükseliş sürüyor: Kilogramı 6,5 milyon liraya çıktı!
Adliyede kadın hakimi vuran savcı tutuklandı
Bakanlıktan 'gece kulüplerinde çocuk istismarı' iddialarına yanıt
Önder Kahveci: Memur ve Emekliye Ek Zam Şart!
Savunma sanayiinde 2028 yılı hedefi 158 bin istihdam
İş var ama geçim zor! ILO uyardı: Kayıt dışı istihdam büyüyor
2025'in en borçlu belediyeleri belli oldu
Nevşehir'de tefecilik operasyonu: 68 gözaltı
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
KDK'den direksiyon sınavları için kamera kaydı tavsiyesi
Seyyar satıcı ve ilaçlama firmalarına sıkı denetim geliyor!
18. Uluslararası MEB Robot Yarışması Antalya'da Başlıyor
Zamlı maaşlar ödenmeye başlıyor
İstanbul'da hakimi silahla vuran savcının görev yeri şaşırttı
Para karşılığı iş takibi yapan Danıştay personeli tutuklandı!
2026-GUY Sınavı Başvuruları ve Tarihleri Açıklandı
İstanbul'a görülmeyen kış geliyor: Uzman isim tarih vererek duyurdu!
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda gözaltı
Fenomenliğe devam eden polise 4. soruşturma
Birçok İlde Okullar Kar Yağışı Sebebiyle Tatil Edildi
Hak mahrumiyeti cezası alan 57 futbolcunun cezası onandı
Yurt genelinde sıcaklıklar artacak
Hatay'da otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

14 Ocak 2026 22:53
Kaza, akşam saatlerinde Kırıkhan-Reyhanlı kara yolu Karasu Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 06 AE 9292 plakalı otomobil ile 64 AEP 974 plakalı minibüs, kafa kafaya çarpıştı. Kazanın şiddetiyle savrulan minibüs devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan 7 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı kontrolde araçlardan çıkarılan 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı 6 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi ise hastane morguna götürüldü.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

