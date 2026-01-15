YÖK, lisansüstü eğitimde denklik şartlarını güncelledi

"Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile birlikte, bir lisansüstü programın "eşdeğer diploma programı" olarak kabul edilebilmesi için müfredatının en az yüzde 80'inin, YÖK tarafından denkliği kabul edilen programlarla uyumlu olması şartı getirildi.

Yeni düzenlemeye göre, isimleri farklı olan lisansüstü programların birbirine eşdeğer sayılabilmesi için ilgili enstitü yönetim kurulunun, programların ders içeriklerinin en az yüzde 80 oranında örtüştüğünü tespit etmesi gerekecek.

Yönetmelikte ayrıca, uygulamada karışıklığa yol açtığı belirtilen "lisansüstü programlar" ifadesi yerine "eşdeğer diploma programı" tanımı kullanılmaya başlandı. Yönetmeliğin yayım tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiği ve hükümlerinin YÖK Başkanı tarafından uygulanacağı belirtildi.