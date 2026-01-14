Meclis'te 'İnönü' gerginliği: Ak Partili Vekilin sözleri CHP'yi kızdırdı

TBMM'de İsmet İnönü polemiği yaşandı.

TBMM Genel Kurulu'nda İsmet İnönü polemiği yaşandı. AK Parti İstanbul milletvekili Adem Yıldırım söz isteyerek konuşmasında 'Gel İsmet, git kısmet' ifadelerini kullandı. Yıldırım, Türk milletinin bunu söylediğini ifade etti. TBMM Başkanvekili Pervin Buldan böyle bir değerlendirme yapmanın doğru olmadığını ifade etti. Buldan, "Kim çocuğuna hangi ismi takacağına kimseye ne sorar ne de izin alır. Şunun bunun ismi üzerinden polemik yapmak doğru değil. Her insan isim verme özürlüğüne sahiptir" ifadelerini kullandı. Buna CHP milletvekilleri tepki gösterdi. Kısa süreli gerginlik yaşandı.