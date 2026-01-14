Meclis'te 'İnönü' gerginliği: Ak Partili Vekilin sözleri CHP'yi kızdırdı

Avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı
Avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Sponsorlu İçerik
Altında yükseliş sürüyor: Kilogramı 6,5 milyon liraya çıktı!
Altında yükseliş sürüyor: Kilogramı 6,5 milyon liraya çıktı!
Adliyede kadın hakimi vuran savcı tutuklandı
Adliyede kadın hakimi vuran savcı tutuklandı
Bakanlıktan 'gece kulüplerinde çocuk istismarı' iddialarına yanıt
Bakanlıktan 'gece kulüplerinde çocuk istismarı' iddialarına yanıt
Önder Kahveci: Memur ve Emekliye Ek Zam Şart!
Önder Kahveci: Memur ve Emekliye Ek Zam Şart!
Savunma sanayiinde 2028 yılı hedefi 158 bin istihdam
Savunma sanayiinde 2028 yılı hedefi 158 bin istihdam
2025'in en borçlu belediyeleri belli oldu
2025'in en borçlu belediyeleri belli oldu
Nevşehir'de tefecilik operasyonu: 68 gözaltı
Nevşehir'de tefecilik operasyonu: 68 gözaltı
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
KDK'den direksiyon sınavları için kamera kaydı tavsiyesi
KDK'den direksiyon sınavları için kamera kaydı tavsiyesi
Seyyar satıcı ve ilaçlama firmalarına sıkı denetim geliyor!
Seyyar satıcı ve ilaçlama firmalarına sıkı denetim geliyor!
18. Uluslararası MEB Robot Yarışması Antalya'da Başlıyor
18. Uluslararası MEB Robot Yarışması Antalya'da Başlıyor
Zamlı maaşlar ödenmeye başlıyor
Zamlı maaşlar ödenmeye başlıyor
İstanbul'da hakimi silahla vuran savcının görev yeri şaşırttı
İstanbul'da hakimi silahla vuran savcının görev yeri şaşırttı
Para karşılığı iş takibi yapan Danıştay personeli tutuklandı!
Para karşılığı iş takibi yapan Danıştay personeli tutuklandı!
2026-GUY Sınavı Başvuruları ve Tarihleri Açıklandı
2026-GUY Sınavı Başvuruları ve Tarihleri Açıklandı
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 2500 liraya çıkıyor
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 2500 liraya çıkıyor
İstanbul'a görülmeyen kış geliyor: Uzman isim tarih vererek duyurdu!
İstanbul'a görülmeyen kış geliyor: Uzman isim tarih vererek duyurdu!
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda gözaltı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda gözaltı
Fenomenliğe devam eden polise 4. soruşturma
Fenomenliğe devam eden polise 4. soruşturma
Birçok İlde Okullar Kar Yağışı Sebebiyle Tatil Edildi
Birçok İlde Okullar Kar Yağışı Sebebiyle Tatil Edildi
Hak mahrumiyeti cezası alan 57 futbolcunun cezası onandı
Hak mahrumiyeti cezası alan 57 futbolcunun cezası onandı
Yurt genelinde sıcaklıklar artacak
Yurt genelinde sıcaklıklar artacak
Norm fazlası öğretmenlerin yer değiştirme sonuçları açıklandı
Norm fazlası öğretmenlerin yer değiştirme sonuçları açıklandı
TBMM'den yoğun mesai: Gerekirse Cuma Günü de çalışılacak!
TBMM'den yoğun mesai: Gerekirse Cuma Günü de çalışılacak!
Meteoroloji açıkladı: Dondurucu soğuklar ne zaman bitecek?
Meteoroloji açıkladı: Dondurucu soğuklar ne zaman bitecek?
ASELSAN'dan tarihi rekor: 30 Milyar dolar değeri aşan ilk Türk şirketi!
ASELSAN'dan tarihi rekor: 30 Milyar dolar değeri aşan ilk Türk şirketi!
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'na adli kontrol kararı
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'na adli kontrol kararı
Dünya Bankası Türkiye Büyüme Tahminini yükseltti
Dünya Bankası Türkiye Büyüme Tahminini yükseltti
Ana sayfaHaberler Siyasi

Meclis'te 'İnönü' gerginliği: Ak Partili Vekilin sözleri CHP'yi kızdırdı

TBMM Genel Kurulu'nda devam eden kanun teklifi görüşmeleri sırasında, AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım'ın Türkiye'nin ikinci cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye atıfta bulunarak kullandığı ifadeler tansiyonu yükseltti. Yıldırım'ın "Gel İsmet, git kısmet" şeklindeki sözlerine CHP milletvekilleri ayağa kalkarak tepki gösterdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Ocak 2026 15:35, Son Güncelleme : 14 Ocak 2026 15:37
Yazdır
Meclis'te 'İnönü' gerginliği: Ak Partili Vekilin sözleri CHP'yi kızdırdı

TBMM'de İsmet İnönü polemiği yaşandı.

TBMM Genel Kurulu'nda İsmet İnönü polemiği yaşandı. AK Parti İstanbul milletvekili Adem Yıldırım söz isteyerek konuşmasında 'Gel İsmet, git kısmet' ifadelerini kullandı. Yıldırım, Türk milletinin bunu söylediğini ifade etti. TBMM Başkanvekili Pervin Buldan böyle bir değerlendirme yapmanın doğru olmadığını ifade etti. Buldan, "Kim çocuğuna hangi ismi takacağına kimseye ne sorar ne de izin alır. Şunun bunun ismi üzerinden polemik yapmak doğru değil. Her insan isim verme özürlüğüne sahiptir" ifadelerini kullandı. Buna CHP milletvekilleri tepki gösterdi. Kısa süreli gerginlik yaşandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber