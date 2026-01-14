KKK'ye 'ihaleye fesat karıştırma' operasyonunda 5 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait askeri yük ve yolcu taşıma ihalelerinde 23 milyon 578 bin TL kamu zararı oluştuğu iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüpheliden 5'i 'Edimin ifasına fesat karıştırma' ve 'Rüşvet' suçlarından tutuklandı, 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.