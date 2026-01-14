Reuters: ABD saldırırsa İran Türkiye dahil 3 ülkedeki üsleri vuracak

İran'da ekonomik koşullara karşı 18 gün önce başlayan eylemler sürerken ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik çıkışlarını sürdürüyor.

Reuters'ta yer alan habere göre, ismini vermeden konuşan İranlı bir üst düzey yetkili, Tahran'ın bölgedeki ABD müttefiklerine çağrıda bulunduğunu söyledi.

Yetkili, Tahran'ın ABD'nin İran'ı vurması durumunda, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye'deki ABD üslerine saldırı düzenleneceğini söylediğini aktardı.

Fidan son 24 satte 2 kez Arakçi ile görüştü



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, son 24 saat içinde iki kez İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile telefonda görüşmüş, bölgedeki gelişmeleri değerlendirmişti.

Yetkili aynı zamanda İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ABD'nin Beyaz Saray Özel Temsilcisi sarasındaki direkt iletişimin askıya alındığını bildirdi.

ABD kilit üstlerdeki personelini çekti



İsmi açıklanmayan bir ABD'li yetkili de artan gerilim nedeniyle önlem olarak ABD'nin bölgedeki kilit üslerden bazı personelini çektiğini söyledi. Üç diplomat, geçen yıl İran'ın füze saldırısından önce yaşananlara benzer şekilde büyük çaplı bir asker tahliyesine dair acil bir işaret bulunmadığını belirtirken, bazı personelin bölgedeki ana ABD hava üssü olan Katar'daki üsten ayrılmaları yönünde bilgilendirildiğini aktardı.

Ölü sayısı 3 bine yaklaştı



İran'da süren protestolarda hayatını kaybedenlerin 3 bine yaklaştığı öğrenilirken ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik sert müdahale tehditlerini sürdürüyor. Dün Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump, İranlı protestoculara eyleme devam etmeleri çağrısı yaptı ve "Yardım yolda" ifadelerini kullandı.