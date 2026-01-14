Bakan Yumaklı açıkladı: Ankara'daki su krizinin aslı ne?
Reuters: ABD saldırırsa İran Türkiye dahil 3 ülkedeki üsleri vuracak

İran'da 18 gündür süren ve ölü sayısının 3 bine yaklaştığı protestolar sürerken, Tahran yönetimi Washington'a karşı "bölgesel savaş" kartını açtı. Üst düzey İranlı bir yetkili, ABD'nin İran'ı vurması durumunda Türkiye, Suudi Arabistan ve BAE'deki Amerikan üslerine saldırı düzenleneceğini duyurdu.

Haber Giriş : 14 Ocak 2026 22:04, Son Güncelleme : 14 Ocak 2026 22:07
İran'da ekonomik koşullara karşı 18 gün önce başlayan eylemler sürerken ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik çıkışlarını sürdürüyor.

Reuters'ta yer alan habere göre, ismini vermeden konuşan İranlı bir üst düzey yetkili, Tahran'ın bölgedeki ABD müttefiklerine çağrıda bulunduğunu söyledi.

Yetkili, Tahran'ın ABD'nin İran'ı vurması durumunda, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye'deki ABD üslerine saldırı düzenleneceğini söylediğini aktardı.

Fidan son 24 satte 2 kez Arakçi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, son 24 saat içinde iki kez İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile telefonda görüşmüş, bölgedeki gelişmeleri değerlendirmişti.

Yetkili aynı zamanda İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ABD'nin Beyaz Saray Özel Temsilcisi sarasındaki direkt iletişimin askıya alındığını bildirdi.

ABD kilit üstlerdeki personelini çekti

İsmi açıklanmayan bir ABD'li yetkili de artan gerilim nedeniyle önlem olarak ABD'nin bölgedeki kilit üslerden bazı personelini çektiğini söyledi. Üç diplomat, geçen yıl İran'ın füze saldırısından önce yaşananlara benzer şekilde büyük çaplı bir asker tahliyesine dair acil bir işaret bulunmadığını belirtirken, bazı personelin bölgedeki ana ABD hava üssü olan Katar'daki üsten ayrılmaları yönünde bilgilendirildiğini aktardı.

Ölü sayısı 3 bine yaklaştı

İran'da süren protestolarda hayatını kaybedenlerin 3 bine yaklaştığı öğrenilirken ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik sert müdahale tehditlerini sürdürüyor. Dün Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump, İranlı protestoculara eyleme devam etmeleri çağrısı yaptı ve "Yardım yolda" ifadelerini kullandı.

