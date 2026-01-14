Öğretmene silahlı saldırı düzenleyen velinin 20 suç kaydı olduğu ortaya çıktı

Avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı
Avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Sponsorlu İçerik
Altında yükseliş sürüyor: Kilogramı 6,5 milyon liraya çıktı!
Altında yükseliş sürüyor: Kilogramı 6,5 milyon liraya çıktı!
Adliyede kadın hakimi vuran savcı tutuklandı
Adliyede kadın hakimi vuran savcı tutuklandı
Bakanlıktan 'gece kulüplerinde çocuk istismarı' iddialarına yanıt
Bakanlıktan 'gece kulüplerinde çocuk istismarı' iddialarına yanıt
Önder Kahveci: Memur ve Emekliye Ek Zam Şart!
Önder Kahveci: Memur ve Emekliye Ek Zam Şart!
Savunma sanayiinde 2028 yılı hedefi 158 bin istihdam
Savunma sanayiinde 2028 yılı hedefi 158 bin istihdam
2025'in en borçlu belediyeleri belli oldu
2025'in en borçlu belediyeleri belli oldu
Nevşehir'de tefecilik operasyonu: 68 gözaltı
Nevşehir'de tefecilik operasyonu: 68 gözaltı
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
KDK'den direksiyon sınavları için kamera kaydı tavsiyesi
KDK'den direksiyon sınavları için kamera kaydı tavsiyesi
Seyyar satıcı ve ilaçlama firmalarına sıkı denetim geliyor!
Seyyar satıcı ve ilaçlama firmalarına sıkı denetim geliyor!
18. Uluslararası MEB Robot Yarışması Antalya'da Başlıyor
18. Uluslararası MEB Robot Yarışması Antalya'da Başlıyor
Zamlı maaşlar ödenmeye başlıyor
Zamlı maaşlar ödenmeye başlıyor
İstanbul'da hakimi silahla vuran savcının görev yeri şaşırttı
İstanbul'da hakimi silahla vuran savcının görev yeri şaşırttı
Para karşılığı iş takibi yapan Danıştay personeli tutuklandı!
Para karşılığı iş takibi yapan Danıştay personeli tutuklandı!
2026-GUY Sınavı Başvuruları ve Tarihleri Açıklandı
2026-GUY Sınavı Başvuruları ve Tarihleri Açıklandı
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 2500 liraya çıkıyor
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 2500 liraya çıkıyor
İstanbul'a görülmeyen kış geliyor: Uzman isim tarih vererek duyurdu!
İstanbul'a görülmeyen kış geliyor: Uzman isim tarih vererek duyurdu!
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda gözaltı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda gözaltı
Fenomenliğe devam eden polise 4. soruşturma
Fenomenliğe devam eden polise 4. soruşturma
Birçok İlde Okullar Kar Yağışı Sebebiyle Tatil Edildi
Birçok İlde Okullar Kar Yağışı Sebebiyle Tatil Edildi
Hak mahrumiyeti cezası alan 57 futbolcunun cezası onandı
Hak mahrumiyeti cezası alan 57 futbolcunun cezası onandı
Yurt genelinde sıcaklıklar artacak
Yurt genelinde sıcaklıklar artacak
Norm fazlası öğretmenlerin yer değiştirme sonuçları açıklandı
Norm fazlası öğretmenlerin yer değiştirme sonuçları açıklandı
TBMM'den yoğun mesai: Gerekirse Cuma Günü de çalışılacak!
TBMM'den yoğun mesai: Gerekirse Cuma Günü de çalışılacak!
Meteoroloji açıkladı: Dondurucu soğuklar ne zaman bitecek?
Meteoroloji açıkladı: Dondurucu soğuklar ne zaman bitecek?
ASELSAN'dan tarihi rekor: 30 Milyar dolar değeri aşan ilk Türk şirketi!
ASELSAN'dan tarihi rekor: 30 Milyar dolar değeri aşan ilk Türk şirketi!
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'na adli kontrol kararı
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'na adli kontrol kararı
Dünya Bankası Türkiye Büyüme Tahminini yükseltti
Dünya Bankası Türkiye Büyüme Tahminini yükseltti
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Öğretmene silahlı saldırı düzenleyen velinin 20 suç kaydı olduğu ortaya çıktı

Adana'da ilkokul öğretmenine silahlı saldırı düzenleyen şüphelinin yaralama, uyuşturucu kullanma gibi suçlardan 20 kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Ocak 2026 16:06, Son Güncelleme : 14 Ocak 2026 16:36
Yazdır
Öğretmene silahlı saldırı düzenleyen velinin 20 suç kaydı olduğu ortaya çıktı

Olay, önceki gün merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'ndeki Şehit Duran Keskin İlkokulu önünde meydana geldi. İddiaya göre, okulda görev yapan öğretmen Aziz Gülen, okul önünde bulunduğu sırada şüpheli M.P.'nin saldırısına uğradı. Şüphelinin yumruk atarak darp ettiği öğretmen yere düştü. Başka bir öğretmenin durdurmaya çalıştığı şüpheli bu kez de tabancayla yerdeki öğretmene ateş edip kaçtı. Öğretmene mermi isabet etmezken o anlar saniye saniye kameraya yansıdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Darp sonucu yaralanan öğretmen, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi sonrasında taburcu edilen öğretmen okuldaki görevine geri döndü.

Saldırıyı gerçekleştirip kaçan M.P.'nin ise adeta bir suç makinesi olduğu ortaya çıktı. M.P.'nin kasten yaralama, uyuşturucu kullanma, mala zarar verme ve ruhsatsız silah bulundurma gibi suçlardan 20 kaydı olduğu öğrenildi.

Öte yandan, şüphelinin yakalanması için polisin çalışmasının sürdüğü bildirildi.

Adana'da okul önünde öğretmene yumruk atıp ateş etti

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber