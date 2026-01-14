Avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı
Altında yükseliş sürüyor: Kilogramı 6,5 milyon liraya çıktı!
Adliyede kadın hakimi vuran savcı tutuklandı
Bakanlıktan 'gece kulüplerinde çocuk istismarı' iddialarına yanıt
Önder Kahveci: Memur ve Emekliye Ek Zam Şart!
Savunma sanayiinde 2028 yılı hedefi 158 bin istihdam
2025'in en borçlu belediyeleri belli oldu
Nevşehir'de tefecilik operasyonu: 68 gözaltı
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
KDK'den direksiyon sınavları için kamera kaydı tavsiyesi
Seyyar satıcı ve ilaçlama firmalarına sıkı denetim geliyor!
18. Uluslararası MEB Robot Yarışması Antalya'da Başlıyor
Zamlı maaşlar ödenmeye başlıyor
İstanbul'da hakimi silahla vuran savcının görev yeri şaşırttı
Para karşılığı iş takibi yapan Danıştay personeli tutuklandı!
2026-GUY Sınavı Başvuruları ve Tarihleri Açıklandı
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 2500 liraya çıkıyor
İstanbul'a görülmeyen kış geliyor: Uzman isim tarih vererek duyurdu!
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda gözaltı
Fenomenliğe devam eden polise 4. soruşturma
Birçok İlde Okullar Kar Yağışı Sebebiyle Tatil Edildi
Hak mahrumiyeti cezası alan 57 futbolcunun cezası onandı
Yurt genelinde sıcaklıklar artacak
Norm fazlası öğretmenlerin yer değiştirme sonuçları açıklandı
TBMM'den yoğun mesai: Gerekirse Cuma Günü de çalışılacak!
Meteoroloji açıkladı: Dondurucu soğuklar ne zaman bitecek?
ASELSAN'dan tarihi rekor: 30 Milyar dolar değeri aşan ilk Türk şirketi!
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'na adli kontrol kararı
Dünya Bankası Türkiye Büyüme Tahminini yükseltti
Önder Kahveci: Memur ve Emekliye Ek Zam Şart!

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, memur ve emekli maaşlarının alım gücündeki düşüşe dikkat çekerek, maaşlara kalıcı refah payı ve ek zam yapılması talebinde bulundu. Kahveci, "En düşük memur maaşı yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmalı" dedi.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde yaptığı basın açıklamasında kamu çalışanlarının ve emeklilerin yaşadığı ekonomik zorlukları gündeme taşıdı. 2025 yılı enflasyon verilerinin ardından maaşların yetersiz kaldığını vurgulayan Kahveci, hükümete somut çözüm önerileri sundu.

"Alım Gücü Hızla Eriyor, Geçim Şartları Sürdürülemez"

Genel Başkan Önder Kahveci, enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli maaş artışlarının hayat pahalılığı karşısında etkisiz kaldığını belirtti. Kahveci, "Kamu çalışanları ve emeklilerin alım gücü her geçen gün biraz daha eriyor. Mevcut maaşlarla geçinmek artık sürdürülemez hale gelmiştir" ifadelerini kullandı.

En Düşük Memur Maaşı İçin "Yoksulluk Sınırı" Kriteri

Memur maaşlarının yoksulluk sınırının altında kaldığına dikkat çeken Kahveci, şu taleplerde bulundu:

En düşük devlet memuru maaşı acilen yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmalıdır.

Emekli maaşları açlık sınırının üzerine yükseltilmelidir.

Maaşlara eklenecek refah payı geçici değil, kalıcı hale getirilmelidir.

Memurlar İçin Vergi Düzenlemesi: "Yüzde 15'te Sabitlensin"

Haberin devamında ekonomik adalete vurgu yapan Kahveci, memurların üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesi gerektiğini söyledi. Kahveci, "Nimette de külfette de adalet istiyoruz. Memurların gelir vergisi dilimi yüzde 15'te sabitlenmelidir" diyerek gelir adaleti çağrısında bulundu.

Türkiye Kamu-Sen'in 5 Temel Talebi

Kahveci, kamu çalışanlarının beklentilerini şu 5 maddede özetledi:

  • Ek Zam ve Refah Payı: Maaşlara gerçek anlamda iyileştirme yapılmalı.

    • Vergi Adaleti: Gelir vergisi dilimi memurlar için %15'e sabitlenmeli.

    • Emekli Hakları: İlave ek ödemeler dahil tüm ödemeler emekli maaşına yansıtılmalı.
    • 3600 Ek Gösterge: Birinci dereceye gelen tüm memurlara verilen 3600 ek gösterge sözü tutulmalı.
    • Tek Tip İstihdam: Kamuda güvenceli ve kadrolu tek tip istihdam modeli oluşturulmalı.

    "Emekli Olmak Lüks Hale Geldi"

    Maaşların düşüklüğü nedeniyle memurların emekli olmaktan çekindiğini belirten Kahveci, bu durumun çalışma barışını bozduğunu ifade etti. "Statü farkından kaynaklanan adaletsizlikler son bulmalı, eşit işe eşit ücret ilkesi tam anlamıyla uygulanmalıdır" diyerek sözlerini noktaladı.

