Önder Kahveci: Memur ve Emekliye Ek Zam Şart!
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, memur ve emekli maaşlarının alım gücündeki düşüşe dikkat çekerek, maaşlara kalıcı refah payı ve ek zam yapılması talebinde bulundu. Kahveci, "En düşük memur maaşı yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmalı" dedi.
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde yaptığı basın açıklamasında kamu çalışanlarının ve emeklilerin yaşadığı ekonomik zorlukları gündeme taşıdı. 2025 yılı enflasyon verilerinin ardından maaşların yetersiz kaldığını vurgulayan Kahveci, hükümete somut çözüm önerileri sundu.
"Alım Gücü Hızla Eriyor, Geçim Şartları Sürdürülemez"
Genel Başkan Önder Kahveci, enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli maaş artışlarının hayat pahalılığı karşısında etkisiz kaldığını belirtti. Kahveci, "Kamu çalışanları ve emeklilerin alım gücü her geçen gün biraz daha eriyor. Mevcut maaşlarla geçinmek artık sürdürülemez hale gelmiştir" ifadelerini kullandı.
En Düşük Memur Maaşı İçin "Yoksulluk Sınırı" Kriteri
Memur maaşlarının yoksulluk sınırının altında kaldığına dikkat çeken Kahveci, şu taleplerde bulundu:
En düşük devlet memuru maaşı acilen yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmalıdır.
Emekli maaşları açlık sınırının üzerine yükseltilmelidir.
Maaşlara eklenecek refah payı geçici değil, kalıcı hale getirilmelidir.
Memurlar İçin Vergi Düzenlemesi: "Yüzde 15'te Sabitlensin"
Haberin devamında ekonomik adalete vurgu yapan Kahveci, memurların üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesi gerektiğini söyledi. Kahveci, "Nimette de külfette de adalet istiyoruz. Memurların gelir vergisi dilimi yüzde 15'te sabitlenmelidir" diyerek gelir adaleti çağrısında bulundu.
Türkiye Kamu-Sen'in 5 Temel Talebi
Kahveci, kamu çalışanlarının beklentilerini şu 5 maddede özetledi:
- Ek Zam ve Refah Payı: Maaşlara gerçek anlamda iyileştirme yapılmalı.
- Vergi Adaleti: Gelir vergisi dilimi memurlar için %15'e sabitlenmeli.
- Emekli Hakları: İlave ek ödemeler dahil tüm ödemeler emekli maaşına yansıtılmalı.
- 3600 Ek Gösterge: Birinci dereceye gelen tüm memurlara verilen 3600 ek gösterge sözü tutulmalı.
- Tek Tip İstihdam: Kamuda güvenceli ve kadrolu tek tip istihdam modeli oluşturulmalı.
"Emekli Olmak Lüks Hale Geldi"
Maaşların düşüklüğü nedeniyle memurların emekli olmaktan çekindiğini belirten Kahveci, bu durumun çalışma barışını bozduğunu ifade etti. "Statü farkından kaynaklanan adaletsizlikler son bulmalı, eşit işe eşit ücret ilkesi tam anlamıyla uygulanmalıdır" diyerek sözlerini noktaladı.