KKK'ye 'ihaleye fesat karıştırma' operasyonunda 5 tutuklama
KKK'ye 'ihaleye fesat karıştırma' operasyonunda 5 tutuklama
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Sponsorlu İçerik
Eğitime kar engeli: İşte perşembe günü okulların tatil edildiği iller!
Eğitime kar engeli: İşte perşembe günü okulların tatil edildiği iller!
Tekstil devi konkordato ilan etti. 20 ülkeye ihracat yapıyordu
Tekstil devi konkordato ilan etti. 20 ülkeye ihracat yapıyordu
Yönetmelik yayımlandı: Yangın merdiveni ve sismik izolatöre yeni standart!
Yönetmelik yayımlandı: Yangın merdiveni ve sismik izolatöre yeni standart!
Avukat Epözdemir'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi
Avukat Epözdemir'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi
Altında yükseliş sürüyor: Kilogramı 6,5 milyon liraya çıktı!
Altında yükseliş sürüyor: Kilogramı 6,5 milyon liraya çıktı!
Adliyede kadın hakimi vuran savcı tutuklandı
Adliyede kadın hakimi vuran savcı tutuklandı
Bakanlıktan 'gece kulüplerinde çocuk istismarı' iddialarına yanıt
Bakanlıktan 'gece kulüplerinde çocuk istismarı' iddialarına yanıt
Önder Kahveci: Memur ve Emekliye Ek Zam Şart!
Önder Kahveci: Memur ve Emekliye Ek Zam Şart!
Savunma sanayiinde 2028 yılı hedefi 158 bin istihdam
Savunma sanayiinde 2028 yılı hedefi 158 bin istihdam
2025'in en borçlu belediyeleri belli oldu
2025'in en borçlu belediyeleri belli oldu
Nevşehir'de tefecilik operasyonu: 68 gözaltı
Nevşehir'de tefecilik operasyonu: 68 gözaltı
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
KDK'den direksiyon sınavları için kamera kaydı tavsiyesi
KDK'den direksiyon sınavları için kamera kaydı tavsiyesi
Seyyar satıcı ve ilaçlama firmalarına sıkı denetim geliyor!
Seyyar satıcı ve ilaçlama firmalarına sıkı denetim geliyor!
18. Uluslararası MEB Robot Yarışması Antalya'da Başlıyor
18. Uluslararası MEB Robot Yarışması Antalya'da Başlıyor
Zamlı maaşlar ödenmeye başlıyor
Zamlı maaşlar ödenmeye başlıyor
İstanbul'da hakimi silahla vuran savcının görev yeri şaşırttı
İstanbul'da hakimi silahla vuran savcının görev yeri şaşırttı
Para karşılığı iş takibi yapan Danıştay personeli tutuklandı!
Para karşılığı iş takibi yapan Danıştay personeli tutuklandı!
2026-GUY Sınavı Başvuruları ve Tarihleri Açıklandı
2026-GUY Sınavı Başvuruları ve Tarihleri Açıklandı
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 2500 liraya çıkıyor
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 2500 liraya çıkıyor
İstanbul'a görülmeyen kış geliyor: Uzman isim tarih vererek duyurdu!
İstanbul'a görülmeyen kış geliyor: Uzman isim tarih vererek duyurdu!
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda gözaltı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda gözaltı
Fenomenliğe devam eden polise 4. soruşturma
Fenomenliğe devam eden polise 4. soruşturma
Birçok İlde Okullar Kar Yağışı Sebebiyle Tatil Edildi
Birçok İlde Okullar Kar Yağışı Sebebiyle Tatil Edildi
Hak mahrumiyeti cezası alan 57 futbolcunun cezası onandı
Hak mahrumiyeti cezası alan 57 futbolcunun cezası onandı
Yurt genelinde sıcaklıklar artacak
Yurt genelinde sıcaklıklar artacak
Norm fazlası öğretmenlerin yer değiştirme sonuçları açıklandı
Norm fazlası öğretmenlerin yer değiştirme sonuçları açıklandı
TBMM'den yoğun mesai: Gerekirse Cuma Günü de çalışılacak!
TBMM'den yoğun mesai: Gerekirse Cuma Günü de çalışılacak!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Avukat Epözdemir'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi

Tutuklu yargılanan avukat Rezan Epözdemir ile eski savcı Cengiz Çallı'nın da arasında olduğu 9 sanığın "rüşvete aracılık" iddiasıyla yargılandığı davada, Epözdemir'in yurt dışı çıkış yasağı ve her hafta polis merkezinde imza atma adli kontrol şartıyla tahliyesine, Çallı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Avukat Rezan Epözdemir, tutuklu bulunduğu Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'ndan çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ocak 2026 17:11, Son Güncelleme : 14 Ocak 2026 20:00
Yazdır
Avukat Epözdemir'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık Epözdemir bulunduğu cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlanırken, diğer tutuklu sanık Çallı ile avukatlar salonda hazır bulundu.

Tanık sıfatıyla dinlenilen Kürşat Yılmaz, bir dönem Çallı'nın katibi olarak görev yaptığını, Epözdemir'i Çallı'ya gidip geldiği için tanıdığını, rüşvete tanıklık etmediğini ifade etti.

Tanık ifadesinin ardından sanık Çallı'nın Epözdemir'e borçlu olduğuna ilişkin 2 senet gösterildi. Çallı, kendisinin imzaladığını, gayrimenkul alımı için Epözdemir'den borç aldığını söyledi.

Epözdemir, rüşvet almadığını ve vermediğini, 2006'dan bu yana tanıdığı Çallı'ya gayrimenkul alımı için borç verdiğini, söz konusu borcun hala ödenmediğini dile getirdi.

Rezan Epözdemir, rüşvet suçu için kendisinin kamu görevlisi olan Çallı'ya para vermesi gerektiğini ancak iddianamede bu yönde bir tespitin yer almadığını, böyle bir suçlamayla karşı karşıya kalmaktan üzüntü duyduğunu, suçsuz yere 6 aydır cezaevinde olduğunu savundu.

Dava dosyasına gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından görüşü sorulan savcı, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmedilmesini talep etti.

Müzakerenin ardından ara kararını açıklayan Yargıtay 5. Ceza Dairesi heyeti, bazı sanıkların savunmalarının alınabilmesi için gelecek celse hazır edilebilmesi adına gerekli yazışmaların yapılmasına, tutuklulukta geçirdiği süre göz önünde bulundurularak Epözdemir'in yurt dışı çıkış yasağı ve her hafta polis merkezinde imza atma adli kontrol şartıyla tahliyesine, Çallı'nın tutukluluk halinin ise devamına hükmetti.

Tahliye edilen Epözdemir, cezaevinden çıktı

Yargıtay 5'nci Ceza Dairesi'nde görülen 'rüşvet' davasında yurt dışı çıkış yasağıyla şeklinde adli kontrol tedbiri ile tahliye kararının ardından Epözdemir, tutuklu bulunduğu Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıktı. Cezaevi çıkışında ailesi tarafından karşılanan Epözdemir, gazetecilere açıklama yapmayacağını belirterek, "Teşekkür ederim, Allah razı olsun" dedi. Epözdemir, daha sonra ailesi ile birlikte araçla cezaevinden ayrıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber