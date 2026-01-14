Ümit Karan uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında eski futbolcu Ümit Karan gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ocak 2026 20:15, Son Güncelleme : 14 Ocak 2026 20:25
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Ümit Karan hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüpheli Karan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Karan, işlemleri için emniyete götürüldü.
Ümit Karan'ın yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.