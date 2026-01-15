Gümrük ve dış ticarette 13 milyar TL'lik ceza kesildi
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Konkordatoda suistimallerin önüne geçilecek: İflas tezgahı

Son 4 yılda konkordato başvuru talebi ikiye katlanınca Adalet Bakanlığı harekete geçti. İncelemede hem konkordato isteyen şirket hem de denetleyenlerin hileye başvurduğu anlaşıldı. Talebi kabul edilince hacizleri durdurulan, bankalara borç ödemesi ertelenen, ipotekleri satışa çıkmayan şirketlerin, borçlarını ödemediği için cepte kalan parayı kazanca çevirdiği iddia ediliyor...

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 15 Ocak 2026 07:28, Son Güncelleme : 15 Ocak 2026 07:30
Bazı firmaların ekonomide yaşanan sıkıntıları bahane edip konkordato yoluna gitmesi tartışmalara yol açmıştı. Firmalar borçlarını ertelemek ve zaman kazanmak için konkordato başvurusu yaparken, Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni Cebri İcra Kanunu taslağında özellikle konkordato sisteminin suistimal edilmesine karşı yeni tedbirler getiriliyor. Ayrıca konkordato raporu hazırlayan bağımsız denetim kuruluşlarına çekidüzen verecek yeni bir kanuni düzenleme hazırlanıyor. Yeni taslağa göre konkordato talebi mahkeme tarafından reddedildikten sonra, borcun ödenmesini sağlayacak olan kaynaklarda önemli bir değişiklik gerçekleşmedikçe veya ileriye yönelik olarak böyle bir değişikliğin gerçekleşeceği somut olarak ortaya konmadıkça, tekrar konkordato teklifinde bulunulamayacak.

ADRES BAHANE EDİLEMEYECEK

Ayrıca başvuru tarihinden geriye doğru altı ay içinde yapılan adres değişikliği halinde yeni konkordato talebi kabul edilmeyecek. Bu düzenlemenin gerekçesinde, "Böylece, kötü niyetli zorlamaları engellenmek ve konkordato talebi bir mahkeme tarafından reddedilen borçlunun hemen yer değişikliği yaparak, şartlarda bir değişiklik bulunmamasına rağmen, bu kere başka bir yer mahkemesi nezdinde konkordato talebinde bulunmasının önüne geçilmek istenmiştir" denildi.

HİLEYE 3 YIL HAPİS

Taslakta konkordatoda geçici veya kesin mühlet elde etmek veya konkordato projesini tasdik ettirmek için hileli davranışlarıyla alacaklıları, konkordato komiserini veya mahkemeyi mali durumu hakkında hataya düşüren borçlunun, ilgilinin şikayeti üzerine bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılması da öngörülüyor.

DENETİMLERE ÇEKİDÜZEN

Konkordato başvurusunda Kamu Gözetim Kurumu (KGK) tarafından yetkilendirilen bağımsız denetim kurumları tarafından düzenlenen rapor sunulması şartı bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde, KGK'nın incelemeleri sonucunda konkordato müessesini suistimal edecek şekilde rapor düzenleyen 10 denetim kuruluşu ve 13 sorumlu denetçinin faaliyet izni iptal edilmişti. İncelemede, raporların 1-7 gün gibi kısa sürede hazırlandığı, 5 bin-10 bin lira gibi işin niteliğiyle örtüşmeyecek bedellerde denetim sözleşmelerinin düzenlendiği, yeterli ve uygun denetim kanıtları toplanmadan rapor düzenlendiği ortaya çıkmıştı. Bu tespitlerden sonra, 14 denetim kuruluşuna toplamda 82 milyon 119 bin 151 lira idari para cezası verilmişti.

170 FİRMA İNCELEMEYE ALINDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı bununla da yetinmedi, şu anda sayıları 170 civarında olan konkordato denetim kuruluşlarını mercek altına aldı. Ayrıca bu konuda kanuni düzenleme hazırlıkları da başlatıldı. Bakanlık kaynakları, şubat ayında Meclis'e sunulması planlanan taslak ile bağımsız konkordato denetim kuruluşlarıyla ilgili olarak suistimalleri önlenmesi ve cezaların artırılması amaçlanıyor.

Adalet Bakanlığı verilerine göre 2021-2025 dönemi konkordato talebi sayısı 5 bin 293 olurken bunlardan sadece 2 bin 83'ünün KGK'ya bildirildiği tespit edildi.

NE GİBİ AVANTAJLAR SAĞLIYOR?

Konkordato başvurusu kabul edilen firmalar için alacaklıları ile anlaşarak mali yapısını düzenlemeye yönelik hukuki süreç işletiliyor. Konkordato ilan eden şirketlere, (mahkemenin belirlediği zaman diliminde) alacaklılar haciz işlemi yapamıyor, bankalar kredi borçlarını tahsil edemiyor ve ipotekler satışa çıkarılamıyor.


