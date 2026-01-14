2025'in en borçlu belediyeleri belli oldu
2025'in en borçlu belediyeleri belli oldu
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Sponsorlu İçerik
Nevşehir'de tefecilik operasyonu: 68 gözaltı
Nevşehir'de tefecilik operasyonu: 68 gözaltı
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
KDK'den direksiyon sınavları için kamera kaydı tavsiyesi
KDK'den direksiyon sınavları için kamera kaydı tavsiyesi
Seyyar satıcı ve ilaçlama firmalarına sıkı denetim geliyor!
Seyyar satıcı ve ilaçlama firmalarına sıkı denetim geliyor!
18. Uluslararası MEB Robot Yarışması Antalya'da Başlıyor
18. Uluslararası MEB Robot Yarışması Antalya'da Başlıyor
Zamlı maaşlar ödenmeye başlıyor
Zamlı maaşlar ödenmeye başlıyor
İstanbul'da hakimi silahla vuran savcının görev yeri şaşırttı
İstanbul'da hakimi silahla vuran savcının görev yeri şaşırttı
Para karşılığı iş takibi yapan Danıştay personeli tutuklandı!
Para karşılığı iş takibi yapan Danıştay personeli tutuklandı!
2026-GUY Sınavı Başvuruları ve Tarihleri Açıklandı
2026-GUY Sınavı Başvuruları ve Tarihleri Açıklandı
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 2500 liraya çıkıyor
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 2500 liraya çıkıyor
İstanbul'a görülmeyen kış geliyor: Uzman isim tarih vererek duyurdu!
İstanbul'a görülmeyen kış geliyor: Uzman isim tarih vererek duyurdu!
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda gözaltı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda gözaltı
Fenomenliğe devam eden polise 4. soruşturma
Fenomenliğe devam eden polise 4. soruşturma
Birçok İlde Okullar Kar Yağışı Sebebiyle Tatil Edildi
Birçok İlde Okullar Kar Yağışı Sebebiyle Tatil Edildi
Altın rekor seviyeye yakın seyrediyor
Altın rekor seviyeye yakın seyrediyor
Hak mahrumiyeti cezası alan 57 futbolcunun cezası onandı
Hak mahrumiyeti cezası alan 57 futbolcunun cezası onandı
Yurt genelinde sıcaklıklar artacak
Yurt genelinde sıcaklıklar artacak
Norm fazlası öğretmenlerin yer değiştirme sonuçları açıklandı
Norm fazlası öğretmenlerin yer değiştirme sonuçları açıklandı
TBMM'den yoğun mesai: Gerekirse Cuma Günü de çalışılacak!
TBMM'den yoğun mesai: Gerekirse Cuma Günü de çalışılacak!
Meteoroloji açıkladı: Dondurucu soğuklar ne zaman bitecek?
Meteoroloji açıkladı: Dondurucu soğuklar ne zaman bitecek?
ASELSAN'dan tarihi rekor: 30 Milyar dolar değeri aşan ilk Türk şirketi!
ASELSAN'dan tarihi rekor: 30 Milyar dolar değeri aşan ilk Türk şirketi!
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'na adli kontrol kararı
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'na adli kontrol kararı
Dünya Bankası Türkiye Büyüme Tahminini yükseltti
Dünya Bankası Türkiye Büyüme Tahminini yükseltti
Borsa'da rekor serisi devam ediyor: Tüm zamanların en yüksek kapanışı!
Borsa'da rekor serisi devam ediyor: Tüm zamanların en yüksek kapanışı!
'KYK yurdunda PKK/SDG'ye destek' iddialarına Bakanlıktan açıklama
'KYK yurdunda PKK/SDG'ye destek' iddialarına Bakanlıktan açıklama
Bakan Memişoğlu: 13 bin hekimle GETAT hizmeti yaygınlaşıyor
Bakan Memişoğlu: 13 bin hekimle GETAT hizmeti yaygınlaşıyor
EÜAŞ ve ASELSAN imzalı 'yerli rüzgar türbinleri' üretime başlıyor
EÜAŞ ve ASELSAN imzalı 'yerli rüzgar türbinleri' üretime başlıyor
Türkiye'ye uluslararası yatırım yağmuru: İşte en çok yatırım yapan ülkeler!
Türkiye'ye uluslararası yatırım yağmuru: İşte en çok yatırım yapan ülkeler!
Ana sayfaHaberler Eğitim

18. Uluslararası MEB Robot Yarışması Antalya'da Başlıyor

6-8 Mayıs 2026'da Antalya'da düzenlenecek 18. Uluslararası MEB Robot Yarışması, 16 kategoride ve 'Yeşil Vatan, Mavi Gelecek' temasıyla yapılacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Ocak 2026 11:45, Son Güncelleme : 14 Ocak 2026 12:05
Yazdır
18. Uluslararası MEB Robot Yarışması Antalya'da Başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 6-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan 18. Uluslararası MEB Robot Yarışması, bu yıl "Yeşil Vatan, Mavi Gelecek" temasıyla gerçekleştirilecek ve 16 farklı kategoride yapılacak. Yarışma, mesleki ve teknik eğitimin niteliğinin artırılması, toplumda bu alanda farkındalık oluşturulması ve öğrencilerin teknolojiyle üretim temelli bağ kurmalarına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Yarışmanın Amacı ve Kapsamı

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü koordinesinde; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğiyle, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde düzenlenen yarışma, ortaokuldan üniversiteye kadar geniş bir katılımcı kitlesine hitap ediyor. Yarışmada çizgi izleyen robotlardan insansız hava araçlarına, su altı robotlarından otonom araçlara kadar çeşitli kategoriler bulunuyor.

Kategorilerde Yenilikler

  • Yapay zeka kullanımını artıracak şekilde kategoriler yeniden yapılandırıldı.
  • Siber Güvenlik kategorisi ilk kez yarışma kapsamına alındı.

Katılım ve Başvuru Süreci

Yarışmaya başvurular robot.meb.gov.tr adresi üzerinden alınmaya devam ediyor. Başvurular 27 Mart 2026 tarihine kadar sürecek. Kabul edilen robotların listesi, robot.meb.gov.tr adresi ile MEB Robot Mobil Uygulaması duyurular bölümünden ilan edilecek.

Organizasyonun Hedefleri

  • Öğrencilerin erken yaşta teknolojiyle üretim temelli bağ kurmalarını sağlamak
  • Mesleki ve teknik eğitimin niteliğini güçlendirmek
  • Okul-üniversite-sektör etkileşimini artırmak
  • Türkiye'nin eğitim ve teknoloji alanındaki uluslararası görünürlüğünü desteklemek


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber