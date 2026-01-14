İş var ama geçim zor! ILO uyardı: Kayıt dışı istihdam büyüyor

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), 2026 yılı İstihdam ve Sosyal Eğilimler Raporu sonuçlarını açıkladı.

Rapora göre, küresel işsizlik 2026'da yüzde 4,9 seviyesinde kalırken, bu oran dünyada yaklaşık 186 milyon kişi oluyor.

İşsizlik oranında çok bir değişim olması beklenmese de dünya genelinde milyonlarca çalışanın nitelikli işlere erişimi zorlaşıyor.

Kayıt dışı artıyor

Yaklaşık 300 milyon çalışanın günde 3 doların altında bir ücrete çalıştığı ve aşırı yoksulluk içinde yaşamaya devam ettiği belirtilirken, kayıt dışı istihdam da artıyor.

Dünyada 2026'da 2,1 milyar kişinin sosyal korumaya, çalışma haklarına ve iş güvencesine erişim engeli bulunan kayıt dışı işlerde çalışacağı tahmin ediliyor.

Düşük gelirli ülkelerde kayıt dışı çalışmanın iyileştirilmesinde sınırlı bir ilerleme kaydedilirken, kötü çalışma koşullarına sahip işçiler daha da geride kalıyor.

ILO'ya göre, ekonomilerin daha yüksek katma değerli sanayi ve hizmetlere dönüşümündeki yavaşlama, iş kalitesi ve verimlilik artışında sürdürülebilir ilerlemenin önündeki en büyük engellerden biri konumunda bulunuyor.

Yüz milyonlarca çalışan sıkışmış durumda

ILO Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo, rapora ilişkin değerlendirmesinde, "Dirençli büyüme ve istikrarlı işsizlik rakamları bizi daha derin bir gerçekten uzaklaştırmamalı. Yüz milyonlarca çalışan hala yoksulluk, kayıt dışılık ve dışlanmışlık içinde sıkışmış durumda" ifadelerini kullandı.

Houngbo, özellikle tedarik zincirleri ve dijital ticaret genişlerken geride kalma riski taşıyan daha yoksul ekonomilerde, insana yakışır iş ve sosyal adaletin ilerletilmesi için eşgüdümlü eylem ve daha güçlü kurumlara duyulan ihtiyacın altını çizdi.



