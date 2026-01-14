Altında yükseliş sürüyor: Kilogramı 6,5 milyon liraya çıktı!

Avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altın fiyatları günü yükselişle tamamladı. Standart altının kilogram fiyatı, önceki güne oranla 95 bin liralık artış kaydederek 6 milyon 500 bin liraya çıktı. Gün içinde en yüksek 6.506.985 lira seviyesini test eden piyasada, toplam işlem hacmi 5,6 milyar lirayı aşarken; altın miktarında 874,6 kilogramlık işlem gerçekleşti.

Haber Giriş : 14 Ocak 2026 16:46, Son Güncelleme : 14 Ocak 2026 16:46
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 500 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 465 bin lira, en yüksek 6 milyon 506 bin 985 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,5 artışla 6 milyon 500 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 405 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 649 milyon 175 bin 32,28 lira, işlem miktarı ise 874,61 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 117 milyon 555 bin 977,87 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Ziraat Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ile BLZ Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.405.000,004.625,00
En Düşük6.465.000,004.586,90
En Yüksek6.506.985,004.682,00
Kapanış6.500.000,004.680,00
Ağırlıklı Ortalama6.477.664,984.657,91
Toplam İşlem Hacmi (TL)5.649.175.032,28
Toplam İşlem Miktarı (Kg)874,61
Toplam İşlem Adedi54

