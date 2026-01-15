15 Ocak 2026'dan önemli gündem başlıkları
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TRT Genç Kanalı Açılış Etkinliği'ne katılacak.
(Ankara/14.00)
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile ortak basın açıklaması yapacak.
(Lefkoşa)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasını takip edecek, SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği Yılın Kadınları Ödül Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/11.00/20.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Ömer İleri, Uluslararası Ayder Forumu'na katılacak. Yazıcı ayrıca, Yüzyılın Konut Projesi kapsamındaki kura çekim törenine iştirak edecek.
(Rize/10.00/14.00)
2- AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir Kadın Kolları İl Danışma Meclis Toplantısı'na katılacak.
(İzmir/13.00)
3- TBMM'den
- Plan ve Bütçe Komisyonunda, en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.
- Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda, fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.
- Dışişleri Komisyonunda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun teklifleri görüşülecek.
(TBMM/10.00/14.00/14.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Uluslararası Ayder Forumu'nu katılacak.
(Rize/10.00)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Vodafone Business Tech Connect Ankara etkinliği ile Türk Hava Yolları Yönetim Zirvesi 2026 etkinliğine iştirak edecek.
(Ankara/10.00/Antalya/17.00)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2025 dönemi inşaat üretim ve hizmet üretim endeksleri ile Aralık 2025 dönemi tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak.
(İstanbul/14.30)
5- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.
(İstanbul/14.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Valiliği ziyaret edecek, AK Parti Ağrı İl Danışma Toplantısı'na ve Patnos İlçe Halk Kütüphanesi'nin açılış törenine katılacak.
(Ağrı/10.30/11.30/14.00)
GÜNCEL
1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "TRT Genç Kanalı" açılış programına iştirak edecek.
(Ankara/14.00)
SPOR
1- Ziraat Türkiye Kupası gruplarında ikinci hafta maçları tamamlanacak. Erzurumspor FK-Çaykur Rizespor, ikas Eyüpspor-Alagöz Holding Iğdır FK, Beşiktaş-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ve Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor müsabakaları yapılacak.
(Erzurum/13.00/İstanbul/15.30/20.30/Muğla/18.00)
2- Basketbol Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Anadolu Efes, İspanya'nın Baskonia takımını ağırlayacak.
(İstanbul/20.30)
3- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Çimsa ÇBK Mersin, Litvanya'nın Kibirkstis-TOKS ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
(Vilnius/21.15)
4- CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü hafta maçında Eczacıbaşı Dynavit, Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek.
(İstanbul/19.00)