15 Ocak 2026'dan önemli gündem başlıkları

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TRT Genç Kanalı Açılış Etkinliği'ne katılacak.

(Ankara/14.00)

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile ortak basın açıklaması yapacak.

(Lefkoşa)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasını takip edecek, SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği Yılın Kadınları Ödül Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/11.00/20.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Ömer İleri, Uluslararası Ayder Forumu'na katılacak. Yazıcı ayrıca, Yüzyılın Konut Projesi kapsamındaki kura çekim törenine iştirak edecek.

(Rize/10.00/14.00)

2- AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir Kadın Kolları İl Danışma Meclis Toplantısı'na katılacak.

(İzmir/13.00)

3- TBMM'den

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

- Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda, fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

- Dışişleri Komisyonunda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun teklifleri görüşülecek.

(TBMM/10.00/14.00/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Uluslararası Ayder Forumu'nu katılacak.

(Rize/10.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Vodafone Business Tech Connect Ankara etkinliği ile Türk Hava Yolları Yönetim Zirvesi 2026 etkinliğine iştirak edecek.

(Ankara/10.00/Antalya/17.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2025 dönemi inşaat üretim ve hizmet üretim endeksleri ile Aralık 2025 dönemi tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak.

(İstanbul/14.30)

5- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Valiliği ziyaret edecek, AK Parti Ağrı İl Danışma Toplantısı'na ve Patnos İlçe Halk Kütüphanesi'nin açılış törenine katılacak.

(Ağrı/10.30/11.30/14.00)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "TRT Genç Kanalı" açılış programına iştirak edecek.

(Ankara/14.00)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası gruplarında ikinci hafta maçları tamamlanacak. Erzurumspor FK-Çaykur Rizespor, ikas Eyüpspor-Alagöz Holding Iğdır FK, Beşiktaş-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ve Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor müsabakaları yapılacak.

(Erzurum/13.00/İstanbul/15.30/20.30/Muğla/18.00)

2- Basketbol Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Anadolu Efes, İspanya'nın Baskonia takımını ağırlayacak.

(İstanbul/20.30)

3- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Çimsa ÇBK Mersin, Litvanya'nın Kibirkstis-TOKS ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Vilnius/21.15)

4- CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü hafta maçında Eczacıbaşı Dynavit, Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek.

(İstanbul/19.00)