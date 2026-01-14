Bakan Yumaklı açıkladı: Ankara'daki su krizinin aslı ne?
Bakan Yumaklı açıkladı: Ankara'daki su krizinin aslı ne?
Uyuşturucu soruşturmasında 15 şüphelinin testi pozitif çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen 20 şüphelinin saç ve kan analizi sonuçları açıklandı. Aralarında sosyal medya fenomeni Melisa Şahin, manken Melisa Fidan Çalışkan ve iş insanı Mahmut Uğur Ziylan'ın da bulunduğu 15 kişinin "kokain" testi pozitif çıktı.

15 ŞÜPHELİDE 'KOKAİN' MADDESİ TESPİT EDİLDİ

Adli Tıp Kurumu'nca yapılan incelemelerde, iş insanı Mahmut Uğur Ziylan, sanal medya ünlüsü Melisa Şahin, manken Melisa Fidan Çalışkan, Erdi Çetin, Uğur Can Peker, Yağmur Uçkun, Atilla Aydın,Nuran Çokçalışkan, Burak Kaptan, Müzeyyen Karakan, Murat Can Şirin, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı, iş insanı Hamdi Burak Beşer ve Yılmaz Burak Bozkurt'ta 'kokain' maddesi tespit edildi.

17 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Öte yandan, 27 Aralık 2025 tarihinde iş insanı Mahmut Uğur Ziylan ile işletmeci Hamdi Burak Beşer, model Melisa Fidan Çalışkan, dansöz Nuran Çokçalışkan, Erdi Çetin, Uğur Can Peker, İhsan Aygün, Müzeyyen Karakan, Murat Can Şirin, Yağmur Uçkun, Atilla Aydın, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı, Semavi Siverek, Mehmet Tosmur, Ercan Siverek ve Yılmaz Burak Bozkurt soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

