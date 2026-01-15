Ceza ve Tevkifevleri Personeline Görevde Yükselmede Yeni Düzenleme

YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından:

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 28/10/2005 tarihli ve 25980 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "diyetisyen," ibaresinden sonra gelmek üzere "fizyoterapist," ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan "hayvan sağlık memuru," ibaresinden sonra gelmek üzere "hemşire," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan "en az üç yıl" ibaresinden sonra gelmek üzere ", infaz ve koruma başmemuru ünvanında beş yıl" ibaresi eklenmiş, aynı alt bentte yer alan "veteriner," ibaresinden sonra gelmek üzere "fizyoterapist," ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan "veteriner," ibaresinden sonra gelmek üzere "fizyoterapist," ibaresi eklenmiş, aynı alt bentte yer alan "beş" ibaresi "sekiz" şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (c) ve (d) bentlerinin (2) numaralı alt bentlerinde yer alan "veteriner," ibarelerinden sonra gelmek üzere "fizyoterapist," ibareleri eklenmiş, aynı alt bentlerde yer alan "hayvan sağlık memuru" ibarelerinden sonra gelmek üzere ", hemşire" ibareleri eklenmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "diyetisyen" ibaresinden sonra gelmek üzere ", fizyoterapist" ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (e) bendinde yer alan "Sağlık memuru" ibarelerinden sonra gelmek üzere ", hemşire" ibareleri eklenmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yapılan yazılı sınavda başarılı olanlardan sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının bir buçuk katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. İlan edilen kadro sayısının bir buçuk katının tam sayıyı sağlamaması durumunda yukarı tamamlamak suretiyle son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır. İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (30 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (20 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (20 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti (10 puan),

d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir."

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle başka kadrolara atananlar, 10/7/2003 tarihli ve 25164 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 25 inci ve 28 inci maddelerinde sayılan sağlık veya can güvenliği mazeretleri dışında üç yıl süreyle başka yere naklen atanamazlar. Bu kişiler atanma tarihinden önceki mazeretlerine dayanarak naklen atanma talebinde bulunamazlar."

MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.