Gümrük ve dış ticarette 13 milyar TL'lik ceza kesildi
MEB, sürekli işçilerin mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı
Eğitime kar engeli: Bugün okulların tatil edildiği iller!
Trafik İhlallerine Yüksek Para Cezası ve Yeni Düzenlemeler
YÖK, lisansüstü eğitimde denklik şartlarını güncelledi
Direksiyon sınavları. Sıkı denetim mi yoksa kasıtlı bırakma mı?
Konkordatoda suistimallerin önüne geçilecek: İflas tezgahı
Manisa'da deprem oldu! Soma 3.6 ile sallandı
Bakan Yumaklı açıkladı: Ankara'daki su krizinin aslı ne?
Temassız ödemelerde yeni dönem yarın başlıyor!
Reuters: ABD saldırırsa İran Türkiye dahil 3 ülkedeki üsleri vuracak
KKK'ye 'ihaleye fesat karıştırma' operasyonunda 5 tutuklama
Tekstil devi konkordato ilan etti. 20 ülkeye ihracat yapıyordu
Yönetmelik yayımlandı: Yangın merdiveni ve sismik izolatöre yeni standart!
Avukat Epözdemir'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi
Altında yükseliş sürüyor: Kilogramı 6,5 milyon liraya çıktı!
Adliyede kadın hakimi vuran savcı tutuklandı
Bakanlıktan 'gece kulüplerinde çocuk istismarı' iddialarına yanıt
Önder Kahveci: Memur ve Emekliye Ek Zam Şart!
Savunma sanayiinde 2028 yılı hedefi 158 bin istihdam
İş var ama geçim zor! ILO uyardı: Kayıt dışı istihdam büyüyor
2025'in en borçlu belediyeleri belli oldu
Nevşehir'de tefecilik operasyonu: 68 gözaltı
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
KDK'den direksiyon sınavları için kamera kaydı tavsiyesi
Seyyar satıcı ve ilaçlama firmalarına sıkı denetim geliyor!
18. Uluslararası MEB Robot Yarışması Antalya'da Başlıyor
Zamlı maaşlar ödenmeye başlıyor
İstanbul'da hakimi silahla vuran savcının görev yeri şaşırttı
Türkiye genelinde direksiyon sınavına giren yaklaşık 1,5 milyon adayın yarıdan fazlası ilk denemede başarısız oluyor. Adaylar küçük detaylar sebebiyle bilinçli olarak bırakıldıklarını iddia ederken, eğitmenler sıkılaşan denetimlerin trafik güvenliği için mecburi olduğunu savunuyor. Benzer denetimlerin Avrupa ve ABD'de de uygulandığına dikkat çekiliyor. Sürüş eğitmeni Ramazan Kıvanç "Eğer kanunu tam uygulasak kimse ehliyet alamaz, hocalarımız yine de iyi niyetli" dedi.

Haber Giriş : 15 Ocak 2026 07:31, Son Güncelleme : 15 Ocak 2026 07:33
Ehliyet almak isteyen sürücü adaylarının girdiği direksiyon sınavlarında son dönemde dikkat çekici bir tablo gözleniyor. Adayların önemli bir bölümü direksiyon sınavında ilk denemede başarısız olurken, bu durum hem adaylar hem de sınavı yapan komisyonlar açısından tartışmaları beraberinde getiriyor. Bir yanda "bilinçli olarak bırakıldık" iddiasında bulunan adaylar, diğer yanda ise artan denetimlerin trafik güvenliği için zorunlu olduğunu savunan eğitmenler bulunuyor. Paylaşılan verilere göre, direksiyon sınavına giren yaklaşık 1,5 milyon adayın 800 bine yakını ilk sınavda başarılı olamıyor. Bu oran, geçmiş yıllara kıyasla daha yüksek bir başarısızlık tablosuna işaret ederken, sınavların neden zorlaştığı sorusunu da gündeme taşıyor. Uzmanlar eskiden denetimlerin yapılmadığı ve kanunun yeterli seviyede işlemediğini belirtiyor. Şimdilerde ise trafik güvenliği için tüm aşamaların tamamlanması gerektiği belirtiliyor.

HATALAR DEĞİL DETAYLAR

Sınavdan kalan sürücü adaylarının önemli bir bölümü, başarısızlık gerekçelerinin küçük ve yoruma açık detaylara dayandığını öne sürüyor. Adayların en çok dile getirdiği şikayetler arasında; "vites değiştirirken vitese bakmak", "sınav sırasında yüksek sesle konuşmak", "kaldırıma fazla yaklaşmak" ve "park esnasında yoldaki sarı çizgiye temas etmek" yer alıyor. Bazı adaylar, park alanındaki çizgiye milimetrik temasın dahi sınavın sonlandırılmasına neden olduğunu savunuyor. Sınavdan kalan bir aday yaşadığı durumu şöyle anlatıyor: Trafiği aksatmadım, sinyallerimi verdim, parkımı yaptım. Ama sarı çizgiye dokunduğum için sınav bitti. Kendimi yetersiz bir sürücü gibi hissetmedim ama yine de kaldım.

Bir başka aday ise sınav ortamındaki stresin göz ardı edildiğini dile getirerek, heyecanın doğal olduğunu vurguluyor. Adaylara göre sınav, sürüş kabiliyetinden çok psikolojik dayanıklılığı ölçen bir noktaya gelmiş durumda.

PARA İÇİN BIRAKILIYOR İDDİASI

Sürücü adaylarının tepkisini artıran bir diğer unsur ise maddi yük... Direksiyon sınavından kalan adaylar, yeniden sınava girebilmek için harç bedeli ve ek eğitim masraflarıyla birlikte yaklaşık 4-6 bin liralık bir ödeme yapmak zorunda kalıyor. Bu durum, özellikle gençler ve öğrenciler için sınavı yalnızca teknik değil, ekonomik olarak da zorlayıcı hale getiriyor. Adaylar, bu noktada "bilinçli bırakma" iddialarını daha yüksek sesle dile getiriyor. Bazı adaylar, başarısızlığın kurslara ek gelir sağladığı görüşünde. Ancak bu iddialar, eğitmenler tarafından kesin bir dille reddediliyor.

KAMERA KAYDI ŞARTI GETİRİLİYOR

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), sürücü ehliyeti alabilmek için yapılan direksiyon sınavlarının kamera ile kayıt altına alınması yönünde Milli Eğitim Bakanlığına tavsiyede bulundu. İstanbul'da direksiyon sınavından geçemeyen bir kişinin başvurusunu inceleyen KDK, direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavlarında şeffaflığın sağlanması adına kamera sistemiyle kayıt alınmasına yönelik uygulamanın hayata geçirilmesini tavsiye etti. Tavsiye kararı üzerine Milli Eğitim Bakanlığı, ilgili yönetmelikte mevzuat güncelleme çalışmalarının sürdüğünü, sınav sürecinin kamera kaydına alınmasına dair hüküm konulması yönündeki değişiklik taslağı üzerinde de çalışıldığını KDK'ye bildirdi.

KANUN NE DERSE O UYGULANIR BİLİNÇLİ BIRAKMAK MÜMKÜN DEĞİL

Sürücü kursu eğitmenliğini 11 yıldır sürdüren Ramazan Kıvanç, direksiyon sınavlarında "bilinçli bırakma" iddialarının mümkün olmadığını vurgulayıp, sınavların tamamen mevzuat çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi. Kıvanç "Kasıtlı bırakma gibi bir durum olsa buna ilk biz müdahale ederiz. Komisyonlar kanunu uygulamaya çalışıyor" dedi. Geçmiş yıllarla bugünü kıyaslayan Kıvanç, denetimlerin ciddi biçimde arttığını belirterek "Mavi hatalar vardır. Bunlar adaylara sorularak değerlendirilebilir. Dört hatadan sonra beşinci hata yapılırsa sistem sınavı sonlandırır. Ancak çoğu komisyon iyi niyetlidir, insanlara kıyamaz ve 'mavilerden geçtin' diyerek devam ettirir. Ama sarı hata tehlikelidir, kırmızı hata ise kesinlikle affedilmez" diye konuştu. Sinyal hatalarına da değinen Kıvanç "Sınavda bir kez sinyal unutulması bile mevzuata göre sınavın sonlandırılmasını gerektiriyor. Bu bizim kararımız değil, kanunun emri" dedi. Bazı adayların sınav sırasında ciddi hatalar yaptığını belirten Kıvanç "Sürüş ile hiç ilgisi yok, sınavdan kalınca hocalara saldıranlar var. Bizim aracımızı parçalayan sürücü adayı oldu" ifadesini kullandı. Eğitmenlerin inisiyatif kullandığı durumlarda dahi denetim mekanizmasının devreye girdiğini söyleyen Kıvanç "MEB'den gelen denetçiler varsa buna müdahale eder. Her şey kayıt altında. Kanun tam anlamıyla harfiyen uygulansa Türkiye'de kimse ehliyet alamaz" diye konuştu.


