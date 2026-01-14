Bakan Yumaklı açıkladı: Ankara'daki su krizinin aslı ne?
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Temassız ödemelerde yeni dönem yarın başlıyor!
Reuters: ABD saldırırsa İran Türkiye dahil 3 ülkedeki üsleri vuracak
KKK'ye 'ihaleye fesat karıştırma' operasyonunda 5 tutuklama
Eğitime kar engeli: İşte perşembe günü okulların tatil edildiği iller!
Tekstil devi konkordato ilan etti. 20 ülkeye ihracat yapıyordu
Yönetmelik yayımlandı: Yangın merdiveni ve sismik izolatöre yeni standart!
Avukat Epözdemir'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi
Altında yükseliş sürüyor: Kilogramı 6,5 milyon liraya çıktı!
Adliyede kadın hakimi vuran savcı tutuklandı
Bakanlıktan 'gece kulüplerinde çocuk istismarı' iddialarına yanıt
Önder Kahveci: Memur ve Emekliye Ek Zam Şart!
Savunma sanayiinde 2028 yılı hedefi 158 bin istihdam
İş var ama geçim zor! ILO uyardı: Kayıt dışı istihdam büyüyor
2025'in en borçlu belediyeleri belli oldu
Nevşehir'de tefecilik operasyonu: 68 gözaltı
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
KDK'den direksiyon sınavları için kamera kaydı tavsiyesi
Seyyar satıcı ve ilaçlama firmalarına sıkı denetim geliyor!
18. Uluslararası MEB Robot Yarışması Antalya'da Başlıyor
Zamlı maaşlar ödenmeye başlıyor
İstanbul'da hakimi silahla vuran savcının görev yeri şaşırttı
Para karşılığı iş takibi yapan Danıştay personeli tutuklandı!
2026-GUY Sınavı Başvuruları ve Tarihleri Açıklandı
İstanbul'a görülmeyen kış geliyor: Uzman isim tarih vererek duyurdu!
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda gözaltı
Fenomenliğe devam eden polise 4. soruşturma
Birçok İlde Okullar Kar Yağışı Sebebiyle Tatil Edildi
Hak mahrumiyeti cezası alan 57 futbolcunun cezası onandı
Temassız ödemelerde yeni dönem yarın başlıyor!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), temassız ödemelerde şifresiz işlem limitini 1.500 liradan 2.500 liraya çıkarma kararı aldı. Yaklaşık 1,5 yıl aradan sonra yapılan bu güncelleme ile 15 Ocak 2026 tarihinden itibaren kartlar ve mobil cihazlar üzerinden yapılan 2.500 TL ve altındaki harcamalarda şifre girmeye gerek kalmayacak.

14 Ocak 2026
Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkan sağlayan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 15 Ocak'tan itibaren 1500 liradan 2 bin 500 liraya çıkarıldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından bankalara gönderilen yazıda, 1 Temmuz 2024'te 1500 liraya çıkarılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin, 1,5 yıl sonra güncellendiği ifade edildi.

Şifresiz işlem limitinin, 15 Ocak'tan itibaren 2 bin 500 lira olarak uygulanacağı bildirildi.

- Avrupa'da limit genellikle 50 avro

Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti dünyanın birçok yerinde uygulanıyor. Dünya örneklerine bakıldığında, bu limitin İngiltere'de 100 sterlin, Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Almanya'da 50 avro olduğu görülüyor.

ABD'de ise söz konusu limit için bir standart bulunmuyor ve bankalar limiti kendileri belirliyor.

