Temassız ödemelerde yeni dönem yarın başlıyor!
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), temassız ödemelerde şifresiz işlem limitini 1.500 liradan 2.500 liraya çıkarma kararı aldı. Yaklaşık 1,5 yıl aradan sonra yapılan bu güncelleme ile 15 Ocak 2026 tarihinden itibaren kartlar ve mobil cihazlar üzerinden yapılan 2.500 TL ve altındaki harcamalarda şifre girmeye gerek kalmayacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ocak 2026 23:07, Son Güncelleme : 14 Ocak 2026 23:11
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından bankalara gönderilen yazıda, 1 Temmuz 2024'te 1500 liraya çıkarılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin, 1,5 yıl sonra güncellendiği ifade edildi.
Şifresiz işlem limitinin, 15 Ocak'tan itibaren 2 bin 500 lira olarak uygulanacağı bildirildi.
- Avrupa'da limit genellikle 50 avro
Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti dünyanın birçok yerinde uygulanıyor. Dünya örneklerine bakıldığında, bu limitin İngiltere'de 100 sterlin, Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Almanya'da 50 avro olduğu görülüyor.
ABD'de ise söz konusu limit için bir standart bulunmuyor ve bankalar limiti kendileri belirliyor.