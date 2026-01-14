Bocavirüs alarmı: 2 yaş altı çocuklar risk altında

Avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı
Avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Sponsorlu İçerik
Altında yükseliş sürüyor: Kilogramı 6,5 milyon liraya çıktı!
Altında yükseliş sürüyor: Kilogramı 6,5 milyon liraya çıktı!
Adliyede kadın hakimi vuran savcı tutuklandı
Adliyede kadın hakimi vuran savcı tutuklandı
Bakanlıktan 'gece kulüplerinde çocuk istismarı' iddialarına yanıt
Bakanlıktan 'gece kulüplerinde çocuk istismarı' iddialarına yanıt
Önder Kahveci: Memur ve Emekliye Ek Zam Şart!
Önder Kahveci: Memur ve Emekliye Ek Zam Şart!
Savunma sanayiinde 2028 yılı hedefi 158 bin istihdam
Savunma sanayiinde 2028 yılı hedefi 158 bin istihdam
2025'in en borçlu belediyeleri belli oldu
2025'in en borçlu belediyeleri belli oldu
Nevşehir'de tefecilik operasyonu: 68 gözaltı
Nevşehir'de tefecilik operasyonu: 68 gözaltı
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
KDK'den direksiyon sınavları için kamera kaydı tavsiyesi
KDK'den direksiyon sınavları için kamera kaydı tavsiyesi
Seyyar satıcı ve ilaçlama firmalarına sıkı denetim geliyor!
Seyyar satıcı ve ilaçlama firmalarına sıkı denetim geliyor!
18. Uluslararası MEB Robot Yarışması Antalya'da Başlıyor
18. Uluslararası MEB Robot Yarışması Antalya'da Başlıyor
Zamlı maaşlar ödenmeye başlıyor
Zamlı maaşlar ödenmeye başlıyor
İstanbul'da hakimi silahla vuran savcının görev yeri şaşırttı
İstanbul'da hakimi silahla vuran savcının görev yeri şaşırttı
Para karşılığı iş takibi yapan Danıştay personeli tutuklandı!
Para karşılığı iş takibi yapan Danıştay personeli tutuklandı!
2026-GUY Sınavı Başvuruları ve Tarihleri Açıklandı
2026-GUY Sınavı Başvuruları ve Tarihleri Açıklandı
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 2500 liraya çıkıyor
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 2500 liraya çıkıyor
İstanbul'a görülmeyen kış geliyor: Uzman isim tarih vererek duyurdu!
İstanbul'a görülmeyen kış geliyor: Uzman isim tarih vererek duyurdu!
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda gözaltı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda gözaltı
Fenomenliğe devam eden polise 4. soruşturma
Fenomenliğe devam eden polise 4. soruşturma
Birçok İlde Okullar Kar Yağışı Sebebiyle Tatil Edildi
Birçok İlde Okullar Kar Yağışı Sebebiyle Tatil Edildi
Hak mahrumiyeti cezası alan 57 futbolcunun cezası onandı
Hak mahrumiyeti cezası alan 57 futbolcunun cezası onandı
Yurt genelinde sıcaklıklar artacak
Yurt genelinde sıcaklıklar artacak
Norm fazlası öğretmenlerin yer değiştirme sonuçları açıklandı
Norm fazlası öğretmenlerin yer değiştirme sonuçları açıklandı
TBMM'den yoğun mesai: Gerekirse Cuma Günü de çalışılacak!
TBMM'den yoğun mesai: Gerekirse Cuma Günü de çalışılacak!
Meteoroloji açıkladı: Dondurucu soğuklar ne zaman bitecek?
Meteoroloji açıkladı: Dondurucu soğuklar ne zaman bitecek?
ASELSAN'dan tarihi rekor: 30 Milyar dolar değeri aşan ilk Türk şirketi!
ASELSAN'dan tarihi rekor: 30 Milyar dolar değeri aşan ilk Türk şirketi!
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'na adli kontrol kararı
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'na adli kontrol kararı
Dünya Bankası Türkiye Büyüme Tahminini yükseltti
Dünya Bankası Türkiye Büyüme Tahminini yükseltti
Ana sayfaHaberler Sağlık

Bocavirüs alarmı: 2 yaş altı çocuklar risk altında

Kış aylarında artan solunum yolu enfeksiyonları arasında bocavirüs de yer almaya başladı. Uzmanlar, özellikle 2 yaş altı çocuklarda ağır zatürreye neden olabilen virüsün, hızlı nefes alma, öksürük ve ateş gibi belirtilerle kendini gösterdiğine dikkat çekiyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Ocak 2026 15:49, Son Güncelleme : 14 Ocak 2026 15:51
Yazdır
Bocavirüs alarmı: 2 yaş altı çocuklar risk altında

Havaların soğuk seyrettiği şu günlerde solunum yolu enfeksiyonları da artış gösteriyor. Önlem alınmaması durumunda ölüme kadar uzanan rahatsızlık olan bocavirüse karşı uzmanlardan uyarı geldi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özge Metin Akcan, "Bocavirüs aslında yeni bir virüs değil, daha önceden de bildiğimiz bir virüs. Bir solunum yolu patojenidir. Özellikle 2 yaşın altındaki çocuklarda, üst solunum yolu enfeksiyonundan başlamak üzere, ağır zatürreye kadar klinik bulgularla bize gelebiliyor. Diğer solunum yolu patojenlere benzer; ateş, öksürük, burun akıntısı, halsizlik. Onun dışında, zatürreye ilerlediyse, hızlı nefes alıp verme, nefes alıp vermekte zorlanma gibi bulgularla bize gelebiliyorlar" dedi.

"2 yaşın altındaki çocuklarda, ölümle sonuçlanabilir"

Bocavirüsü, direkt normal testlerle tanıyamadıklarını anlatan Doç. Dr. Özge Metin Akcan, "PISA dediğimiz ayrıntılı moleküler testlerimizle tanıyabiliyoruz. Diğer solunum yolu virüsüne benzer şekilde, yine ortam havalandırması, öksürürken dikkat edilmesi, ellerin yıkanması gibi önlemlerin alınması gerekiyor. Spesifik tedavisi yok, yani özel bir tedavisi yok. Bir destek tedavisi vermemiz gerekiyor. Hasta kötüyse, yatırmamız gerekiyor ve yatırdıktan sonra da solunum desteğini sağlamamız gerekiyor. Sıvı alamıyorsa, beslenemiyorsa, bunların desteğini sağlamamız gerekiyor. 2 yaşın altındaki çocuklarda, özellikle ağırsa solunum yolu enfeksiyonu, hatta ölümle sonuçlanabilen solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabiliyor. Diğer virüsler de aslında benzer şekilde kliniklere sebep olabiliyor ama özellikle bu bocavirüs dedirtecek bir klinik tablomuz yok; dediğimiz gibi, biz bunları ayrıntılı solunum tetkikleri alıp öyle değerlendiriyoruz ve diğer hastalarda da benzer şekilde yaklaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bulaşıcı bir rahatsızlık"

Doç. Dr. Özge Metin Akcan, "Kış aylarında, aslında pik yapıyor; diğer solunum yolu virüsleri gibi ama kış aylarında, artan bir yük söz konusu, diğer virüslerle beraber bu virüs dolaşımı söz konusu ve bu bulaşıcı bir rahatsızlık. Özellikle ne zaman bulaşıyor, öksürdüğümüz zaman, etrafa yayılan damlacık yoluyla, yine ellerimizle direkt bir yere dokunduğumuz zaman, oradan yine alabiliyorlar" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber