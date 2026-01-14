ABD, 75 ülke için göçmen vize işlemlerini askıya alacak

Bakan Yumaklı açıkladı: Ankara'daki su krizinin aslı ne?
Bakan Yumaklı açıkladı: Ankara'daki su krizinin aslı ne?
Temassız ödemelerde yeni dönem yarın başlıyor!
Temassız ödemelerde yeni dönem yarın başlıyor!
Reuters: ABD saldırırsa İran Türkiye dahil 3 ülkedeki üsleri vuracak
Reuters: ABD saldırırsa İran Türkiye dahil 3 ülkedeki üsleri vuracak
KKK'ye 'ihaleye fesat karıştırma' operasyonunda 5 tutuklama
KKK'ye 'ihaleye fesat karıştırma' operasyonunda 5 tutuklama
Tekstil devi konkordato ilan etti. 20 ülkeye ihracat yapıyordu
Tekstil devi konkordato ilan etti. 20 ülkeye ihracat yapıyordu
Yönetmelik yayımlandı: Yangın merdiveni ve sismik izolatöre yeni standart!
Yönetmelik yayımlandı: Yangın merdiveni ve sismik izolatöre yeni standart!
Avukat Epözdemir'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi
Avukat Epözdemir'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi
Altında yükseliş sürüyor: Kilogramı 6,5 milyon liraya çıktı!
Altında yükseliş sürüyor: Kilogramı 6,5 milyon liraya çıktı!
Adliyede kadın hakimi vuran savcı tutuklandı
Adliyede kadın hakimi vuran savcı tutuklandı
Bakanlıktan 'gece kulüplerinde çocuk istismarı' iddialarına yanıt
Bakanlıktan 'gece kulüplerinde çocuk istismarı' iddialarına yanıt
Önder Kahveci: Memur ve Emekliye Ek Zam Şart!
Önder Kahveci: Memur ve Emekliye Ek Zam Şart!
Savunma sanayiinde 2028 yılı hedefi 158 bin istihdam
Savunma sanayiinde 2028 yılı hedefi 158 bin istihdam
İş var ama geçim zor! ILO uyardı: Kayıt dışı istihdam büyüyor
İş var ama geçim zor! ILO uyardı: Kayıt dışı istihdam büyüyor
2025'in en borçlu belediyeleri belli oldu
2025'in en borçlu belediyeleri belli oldu
Nevşehir'de tefecilik operasyonu: 68 gözaltı
Nevşehir'de tefecilik operasyonu: 68 gözaltı
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
KDK'den direksiyon sınavları için kamera kaydı tavsiyesi
KDK'den direksiyon sınavları için kamera kaydı tavsiyesi
Seyyar satıcı ve ilaçlama firmalarına sıkı denetim geliyor!
Seyyar satıcı ve ilaçlama firmalarına sıkı denetim geliyor!
18. Uluslararası MEB Robot Yarışması Antalya'da Başlıyor
18. Uluslararası MEB Robot Yarışması Antalya'da Başlıyor
Zamlı maaşlar ödenmeye başlıyor
Zamlı maaşlar ödenmeye başlıyor
İstanbul'da hakimi silahla vuran savcının görev yeri şaşırttı
İstanbul'da hakimi silahla vuran savcının görev yeri şaşırttı
Para karşılığı iş takibi yapan Danıştay personeli tutuklandı!
Para karşılığı iş takibi yapan Danıştay personeli tutuklandı!
2026-GUY Sınavı Başvuruları ve Tarihleri Açıklandı
2026-GUY Sınavı Başvuruları ve Tarihleri Açıklandı
İstanbul'a görülmeyen kış geliyor: Uzman isim tarih vererek duyurdu!
İstanbul'a görülmeyen kış geliyor: Uzman isim tarih vererek duyurdu!
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda gözaltı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda gözaltı
Fenomenliğe devam eden polise 4. soruşturma
Fenomenliğe devam eden polise 4. soruşturma
Birçok İlde Okullar Kar Yağışı Sebebiyle Tatil Edildi
Birçok İlde Okullar Kar Yağışı Sebebiyle Tatil Edildi
Hak mahrumiyeti cezası alan 57 futbolcunun cezası onandı
Hak mahrumiyeti cezası alan 57 futbolcunun cezası onandı
Yurt genelinde sıcaklıklar artacak
Yurt genelinde sıcaklıklar artacak
ABD, 75 ülke için göçmen vize işlemlerini askıya alacak

ABD Dışişleri Bakanlığı, "Göçmenlerinin ABD halkından kabul edilemez oranlarda sosyal yardım aldığı 75 ülkenin göçmen vizelerine yönelik işlemleri askıya alınacak" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Ocak 2026 22:12, Son Güncelleme : 14 Ocak 2026 22:30
ABD, 75 ülke için göçmen vize işlemlerini askıya alacak

ABD Dışişleri Bakanlığı, 75 ülke için göçmenlere yönelik vize işlemlerini askıya alacağını doğruladı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Göçmenlerinin ABD halkından kabul edilemez oranlarda sosyal yardım aldığı 75 ülkenin göçmen vizelerine yönelik işlemleri askıya alacak" dedi.

Söz konusu askıya alma kararının göçmenlerin ABD halkına maddi yük olmayıncaya kadar devam edeceğini aktaran Bakanlık, "Bu askıya alma Somali, Haiti, İran ve Eritre dahil olmak üzere, göçmenleri genellikle ABD'ye vardıklarında kamu yükü haline gelen düzinelerce ülkeyi etkiliyor. ABD halkının cömertliğinin artık suistimal edilmemesini sağlamak için çalışıyoruz. Trump yönetimi için ABD her zaman ilk sıradadır" dedi.

Bakanlık, vize işlemleri askıya alınacak tüm ülkeleri ya da söz konusu kararın ne zaman yürürlüğe gireceğini açıklamadı. ABD basınında yer alan haberlerde, kararın 21 Ocak'ta yürürlüğe gireceği ve söz konusu ülkeler arasında Rusya, Afganistan, Brezilya, Nijerya ve Tayland'ın da yer aldığı belirtilmişti.

