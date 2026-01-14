Eğitime kar engeli: İşte perşembe günü okulların tatil edildiği iller!
Bakan Yumaklı açıkladı: Ankara'daki su krizinin aslı ne?
Temassız ödemelerde yeni dönem yarın başlıyor!
Reuters: ABD saldırırsa İran Türkiye dahil 3 ülkedeki üsleri vuracak
KKK'ye 'ihaleye fesat karıştırma' operasyonunda 5 tutuklama
Tekstil devi konkordato ilan etti. 20 ülkeye ihracat yapıyordu
Yönetmelik yayımlandı: Yangın merdiveni ve sismik izolatöre yeni standart!
Avukat Epözdemir'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi
Altında yükseliş sürüyor: Kilogramı 6,5 milyon liraya çıktı!
Adliyede kadın hakimi vuran savcı tutuklandı
Bakanlıktan 'gece kulüplerinde çocuk istismarı' iddialarına yanıt
Önder Kahveci: Memur ve Emekliye Ek Zam Şart!
Savunma sanayiinde 2028 yılı hedefi 158 bin istihdam
İş var ama geçim zor! ILO uyardı: Kayıt dışı istihdam büyüyor
2025'in en borçlu belediyeleri belli oldu
Nevşehir'de tefecilik operasyonu: 68 gözaltı
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
KDK'den direksiyon sınavları için kamera kaydı tavsiyesi
Seyyar satıcı ve ilaçlama firmalarına sıkı denetim geliyor!
18. Uluslararası MEB Robot Yarışması Antalya'da Başlıyor
Zamlı maaşlar ödenmeye başlıyor
İstanbul'da hakimi silahla vuran savcının görev yeri şaşırttı
Para karşılığı iş takibi yapan Danıştay personeli tutuklandı!
2026-GUY Sınavı Başvuruları ve Tarihleri Açıklandı
İstanbul'a görülmeyen kış geliyor: Uzman isim tarih vererek duyurdu!
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda gözaltı
Fenomenliğe devam eden polise 4. soruşturma
Birçok İlde Okullar Kar Yağışı Sebebiyle Tatil Edildi
Hak mahrumiyeti cezası alan 57 futbolcunun cezası onandı
Danimarka Dışişleri Bakanı: Amerikan pozisyonunu değiştirmeyi başaramadık

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, Beyaz Saray'da ABD'li yetkililerle yaptığı görüşmede, Grönland konusunda "Amerikan pozisyonunu değiştirmeyi başaramadıklarını" belirtti.

Haber Giriş : 14 Ocak 2026 23:57, Son Güncelleme : 15 Ocak 2026 00:00
Rasmussen, Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği temasların ardından düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Danimarka Dışişleri Bakanı, "Bizim için Danimarka Krallığı'nın toprak bütünlüğüne ve Grönland halkının kendi kaderini tayin hakkına saygı duymayan fikirler elbette kesinlikle kabul edilemez." dedi.

"Amerikan pozisyonunu değiştirmeyi başaramadık." diyen Rasmussen, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Grönland'ı ele geçirme arzusunun açık" ve bunun Danimarka'nın çıkarına aykırı olduğunu muhataplarına "çok net şekilde" belirttiklerini söyledi.

Rasmussen, Grönland Dışişleri Bakanı Vivian Motzfeldt ile birlikte ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile ABD'nin başkenti Washington'da bir araya gelmiş ve Trump'ın Grönland'ın ABD'ye bağlanmasını istemesi konusunu konuşmuştu.

- Trump'ın Grönland söylemleri

Trump, ABD'nin "ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacı olduğunu" ve bunun "inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını" ifade etmişti.

Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 5 Ocak'ta, ABD'nin NATO müttefikine askeri saldırı kararı alması halinde her şeyin sona ereceğini belirtmişti.

Frederiksen, Trump'ın "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var." söylemini sert dille eleştirmişti.

