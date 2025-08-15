Uraloğlu: Türkiye savunma sanayii ürünleriyle dünya piyasalarına mührünü vurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ tarafından Sivas'ta üretilen "Askeri Tank Taşıma Vagonu Teslim Töreni"nde yaptığı konuşmada, savunma sanayiinin, kalenin surları gibi ülkeyi dış tehditlere karşı koruyan sağlam bir kalkan oluşturduğunu, ulaşımın ise refahı ve gelişimi taşıyan, toplumu birleştiren ve ileriye götüren bir köprü vazifesi gördüğünü vurguladı.

Bir ülkenin stratejik gücünü bu iki sektörün uyumunun belirlediğini dile getiren Uraloğlu, üstün hareket kabiliyeti, ateş gücü ve komuta kontrol sistemi gibi yüksek teknoloji içeren birçok alt sistemiyle dünyanın en gelişmiş tankları arasında sayılan Altay tankını da taşıyabilecek UAIS tipi askeri araç taşıma vagonlarının teslim töreninin, bu vizyonun en somut örneklerinden biri olduğunu belirtti.

"TÜRASAŞ'ı Orta Doğu'nun en büyük raylı sistem araç üreticilerinden biri haline getirdik"

Türkiye'nin geçmişte ambargolar ve dışa bağımlılığın ağır bedellerini ödediğini anımsatan Uraloğlu, "1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrası uçaklarımızın alıkonulması, telsiz gibi temel ekipmanların dahi engellenmesi, yerli üretimin ne kadar hayati olduğunu gösterdi. Hamdolsun her ambargo, her baskı ve haksızlık, bize yeni bir kapının da aralanmasının fırsatını verdi. Dün ambargolara, çifte standartlara ve diplomatik baskılara maruz kalan Türkiye, bugün savunma sanayii ürünleriyle dünya piyasalarına adeta mührünü vurdu." diye konuştu.

Bakan Uraoğlu, TÜRASAŞ'ı Orta Doğu'nun en büyük raylı sistem araç üreticilerinden biri haline getirdiklerine dikkati çekerek "TÜRASAŞ Eskişehir, Sakarya ve Sivas'taki tesisleri ve yerli mühendislik gücüyle ürettiği yeni nesil lokomotiflerden elektrikli tren setlerine, yük vagonlarından cer motorlarına ve bojiye kadar yeni nesil araçlarla sadece Türkiye'nin değil, küresel demir yolu sektörünün de parlayan yıldızlarından oldu. Milli banliyö setlerimiz, E5000 milli elektrikli lokomotifimiz, saatte 160 kilometre hıza sahip 'Yeni Sakarya' tren setlerimiz ve 225 kilometre hıza sahip 'Yeni Sakarya' elektrikli trenimizin de inşallah prototipini üretmeye başladık onu da yakın zamanda raylarımızda göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılında Sivas ziyaretindeki, "Ülkemizde yapılan tüm yatırımlara engel olmaya çalışanlara karşı TÜRASAŞ'ı inadına büyüteceğiz" dediğini hatırlatan Uraloğlu, bugün bunun meyvelerini gördüklerini söyledi.

Uraloğlu, geçen yıl demir yolu araçlarının en önemli bileşeni olan Boji Üretim Fabrikası'nı açarak 74 yıl aradan sonra TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğüne fabrika kazandırdıklarını ve Sivaslı hemşehrilerine istihdam oluşturduklarını dile getirerek bugünkü törende TÜRASAŞ'ın son alımla bünyesine kattığı 268 nitelikli işçiden işlemlerini tamamlayan 240'ının da görevlerine başlayacağını ifade etti.

TSK'daki 104 askeri araçtan 78'ini taşıyabilecek

Teslim edilen UAIS tipi askeri araç taşıma vagonlarının yüzde 95 yerlilik oranıyla tamamen Türk mühendislerce projelendirilip geliştirildiğini ve alın teriyle üretildiğini vurgulayan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"22 ton dara ağırlığında, 14,5 metre uzunluğunda ve 68 ton yük taşıma kapasitesine sahip bu vagonlar, saatte 100 kilometre hıza ulaşabiliyor. Bu vagonlarından ilk etapta 100 adet üretmeyi planladık ve üretimi tamamladığımız ilk 50 vagonu TCDD Taşımacılık'a teslim etmenin gururunu yaşıyoruz. Kalan 50 vagonu da önümüzdeki yıl içerisinde teslim edeceğiz. Sivil taşımacılığa da hizmet edecek bu vagonlarımız, özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki 104 askeri araçtan 78'ini taşıyabilecek şekilde üretildi.

Başta Altay tankı olmak üzere Korkut, Samur, Kirpi, zırhlı personel taşıyıcı ve TOMA gibi ulusal güvenliğimiz için öneme haiz stratejik araçları, demir yoluyla güvenli, hızlı ve çevreci bir şekilde taşıyacağız. TÜRASAŞ'ın ürettiği bu vagonlar, milletimizin bağımsızlığı ve güvenliği için demir yollarının taşıdığı stratejik ruhun bir yansıması olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gücüne güç katacak. Üstelik TSI sertifikasına sahip vagonlarımız, Avrupa demir yollarında da kullanılabilecek ve Türkiye'nin demir yolu teknolojisini küresel arenada da gururla temsil edecektir. Fuarlara katılarak bu vagonları sergileyeceğiz ve pazarlayacağız. Sadece kendimiz kullanmayacağız, dünyanın birçok yerine satarak döviz girdisi de sağlamış olacağız."

Sivas'ın yol projeleri

Bakan Uraloğlu, konumu gereği önemli olan Sivas'ın ulaşım ağını güçlendirecek her projenin öneminin farkında olduklarını ifade etti.

Bugüne kadar Sivas'ın ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 202 milyar lira yatırım gerçekleştirdiklerini anlatan Uraloğlu, 2002 yılında 24 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 836 kilometreye, 7 kilometre olan bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 617 kilometreye yükselttiklerini vurguladı.

Uraloğlu, pek çok önemli kara yolu projesini hayata geçirdiklerini belirterek açıldığı günden bu yana Ankara-Sivas arasında YHT ile yaklaşık 1 milyon 900 bin yolcu taşıdıklarını kaydetti.

Yıldızeli İstasyonu'na bağlanacak Çamlıbel Tüneli Projesi'nin yapıldığını, yatırım programına alındığını hatırlatan Uraloğlu, 23 Eylül'de buranın ihalesinin yapılacağını, Kuzey Çevre Yolu Projesi'nin bittiğini, yatırım programına teklifini yaptıklarını bildirdi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de TÜRASAŞ'ın dünyada vagon imalatı alanında çok önemli bir merkez olma yolunda ilerlediğine dikkati çekti.

Milli vagonun yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Güler, "NATO'nun önümüzdeki 5 ve 10 yıllık planlaması çerçevesinde trilyonlarca dolar savunma sanayinde büyük yatırımlar yapılacak. Tabii bu yatırımların ne ile taşınacağı belli. Dolayısıyla Sivas TÜRASAŞ Bölge Müdürlüğü bu yatırımıyla zırhlı araçların taşınmasıyla çok önemli bir ihtiyacı karşılayacak." dedi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve TÜRASAŞ Genel Müdürü Selim Koçbay da törende konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Koçbay, Bakan Uraloğlu'na yapılan vagonun maketini hediye etti.