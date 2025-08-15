Bayındır Memur-Sen, Pazartesi günü iş bırakacak
Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, 8.Dönem toplu sözleşme sürecinde işveren heyetinin masaya getirdiği teklifi protesto etmek için Bayındır Memur-Sen olarak 18.08.2025 (Pazartesi) tarihinde iş bırakacaklarını açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Ağustos 2025 17:44, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2025 17:47
Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, 8.Dönem toplu sözleşme sürecine ilişkin açıklama yaptı.
Tufanoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
8.Dönem toplu sözleşme sürecinde işveren heyetinin masaya getirdiği teklifi
protesto etmek ve taleplerimizi daha güçlü dile getirmek için Bayındır Memur-Sen
olarak Hizmet kolumuzdaki tüm kurumlarda eş zamanlı olarak 18.08.2025 (Pazartesi)
tarihinde İŞ BIRAKIYORUZ
Tüm çalışanlarımızı İş Bırakmaya ve aynı gün saat 14:30 da Ankara/ Anadolu
meydanında yapacağımız Büyük Ankara Mitingine davet ediyoruz.
Birlikte Daha Güçlüyüz