Adalet Bakanlığı Promosyon İhalesinde Enflasyon Farkı ve Ek Haklar Beklentisi

Adalet Bakanlığı, 2022 yılında Vakıfbank ile imzaladığı üç yıllık banka promosyon anlaşmasının sona ermesine kısa bir süre kala yeni ihale hazırlıklarını sürdürüyor. 18 Ağustos 2025'te yapılması planlanan ihaleye ilişkin şartnameler bankalara gönderildi. Uzmanlar ve çalışan temsilcileri, geçmiş dönemde yaşanan olumsuzlukların tekrar etmemesi için enflasyon farkı ve ek hakların mutlaka sözleşme maddelerine eklenmesi gerektiğini vurguluyor.

2022 Anlaşmasında Banka Tek Taraflı Kazanç Sağladı

2022'de imzalanan mevcut promosyon anlaşması kapsamında tüm personele tek seferde eşit tutarda ödeme yapılmıştı. Ancak anlaşmanın imzalanmasının ardından yaşanan yüksek enflasyon, kamu çalışanlarının maaşlarında ciddi artışlara yol açtı. Bu artış, bankaların maaş ödemelerinden elde ettiği geliri yükseltirken, ek promosyon ödemesi yapılmadığı için çalışanlar aleyhine bir durum ortaya çıktı.

Enflasyon Farkı Ödemesi Şartı Öneriliyor

Uzmanlara göre yeni anlaşmada, promosyon tutarı tek seferde ödenmekle birlikte, her yıl maaş artışına paralel olarak "enflasyon farkı" adı altında ek ödeme yapılması sağlanabilir. Böylece çalışanların maaş artışlarından doğan banka kazancının adil şekilde paylaşılması mümkün olacak.

Emeklilik ve Kurum Değişikliğinde Adil Düzenleme

Promosyon süresi içinde emekli olan, başka kuruma atanan veya istifa eden personelin durumları da özel olarak düzenlenmeli. Bu personelin promosyon hakkı, görevde kaldıkları süreye orantılı olarak belirlenmeli.

Faizsiz veya Düşük Faizli Kredi İmkanı

Yeni sözleşme kapsamında bankalardan, isteyen personele faizsiz veya piyasa şartlarının altında faiz oranlarıyla kredi imkanı sağlanması talep edilebilir. Böyle bir uygulama, özellikle büyükşehirlerde yaşayan ve ekonomik zorluk çeken yardımcı yargı personeline önemli bir destek sağlayabilir.

Diğer Kurumlarla Kıyas: 80 Bin TL Örnekleri

Kamu çalışanları, nüfusu 40 binin altında olan Giresun Keşap Belediyesi'nin yaptığı 80 bin 100 TL'lik promosyon anlaşmasını örnek gösteriyor. Adalet Bakanlığı personel sayısının çok daha fazla olması dikkate alındığında, yeni anlaşmada da tüm paydaşları memnun edecek yüksek tutarlı bir rakam bekleniyor.