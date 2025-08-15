Bayraktar: Suriye'ye 900 megavatlık elektrik ihracatı yapabileceğiz
TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınavları bu hafta sonu yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS) ile Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı (2025-STS Tıp Doktorluğu) 2. dönem sınavları, 17 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek.

15 Ağustos 2025
TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınavları bu hafta sonu yapılacak

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "2025-TUS" 14 il ve 15 sınav merkezinde, "2025-STS Tıp Doktorluğu" ise yalnız Ankara'da iki sınav şeklinde yapılacak.

2025-TUS 2. dönemin Temel Tıp Bilimleri Testi ile STS Tıp Doktorluğu 2. dönemin birinci aşaması saat 10.15'te, Klinik Tıp Bilimleri Testi ile STS Tıp Doktorluğu ikinci aşaması saat 14.45'te başlayacak.

Oturumlar 17.00'de sona erecek. İki sınav için testler 100 çoktan seçmeli sorudan oluşacak.

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.

Sınavların sonuçları, 12 Eylül'de açıklanacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, TUS Temel Tıp Bilimleri Testi'ne 33 bin 408, Klinik Tıp Bilimleri Testi'ne ise 33 bin 258 adayın katılacağını bildirdi.

İki aşamada gerçekleştirilecek STS Tıp Doktorluğu'na ise toplam 100 adayın katılacağını belirten Ersoy, 130 bina ve 2 bin 215 salonda yapılacak sınavlarda 7 bin 783 görevlinin yer alacağını kaydetti.

Sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarının sınav ücretinden muaf tutulduğunu aktaran Ersoy, 242 adayın bu haktan yararlandığını ifade etti.

Ersoy, TUS testlerine 86 da engelli adayın katılacağını bildirdi.

