Otomobilin çarptığı eski Ak Partili vekil hayatını kaybetti

Kaza, saat 16.00 sıralarında Antalya-Fethiye kara yolu Karaçulha Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Antalya'dan Fethiye yönüne giden V.K.'nin kullandığı 07 YRN 12 plakalı otomobil, yaya geçidinden geçmeye çalışan AK Parti 24. Dönem Muğla Milletvekili Ali Boğa'ya çarptı. Kazada evli ve 3 çocuk babası Boğa, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü V.K. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

