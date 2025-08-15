Nişan töreninde çıkan kavga cinayetle bitti

Antalya'da dün akşam saat 21.00 sıralarında Yeşildere Mahallesi'nde meydana gelen olayda sokak üzerinde yapılan nişan töreninde davetlilerden Ali B. ile Süleyman S. arasında eşine baktığı gerekçesi ile tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, olaya aile bireyleri ve yakınları da dahil oldu. Bu sırada eline ekmek bıçağı alarak kavgaya müdahale etmek isteyen B.'nin akrabası Mustafa D.'nin elindeki bıçağı alan Süleyman S. iki akrabaya saldırdı. Karın bölgesinden bıçaklanan Ali B. ve kolundan yaralanan Mustafa D. ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Sağlık durumu ciddi olan Ali B. hemen ameliyata alınırken kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheliler Süleyman S. ile birlikte kavgaya karıştıkları öğrenilen M.P., B.C.G. ve M.P. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalıma sonucu gece saatlerinde yakalandı. Çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden Ali B. Manavgat'ta toprağa verilirken, Süleyman S. ile birlikte gözaltına alınan M.P., B.C.G. ve M.P. emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan Süleyman S.'nin eşinin Ali B. ile daha önceden nişanlı oldukları ve maktul ile zanlının mahalleden arkadaş oldukları öğrenildi.