Ege Denizi için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Kuzey Ege'de rüzgarın, saatlerinden itibaren genelinde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Vatandaşların ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.