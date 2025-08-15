Hatay ve Mersin'deki orman yangınları kontrol altına alındı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'ın Hassa, Antakya ve Yayladağ ilçelerindeki yangınların tamamen, Mersin'in Silifke ve Anamur ilçelerindeki yangınların ise büyük ölçüde kontrol alındığını açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Ağustos 2025 14:19, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2025 14:26
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarına ilişkin sosyal medya hesabından bilgi verdi.
"Yeşil Vatanımızı savunmaya, alevlerle mücadelemize durmadan, yorulmadan devam ediyoruz." diyen Bakan Yumaklı, Hatay ve Mersin'deki yangınların kontrol altına alındığını açıkladı:
"Hatay'ın Hassa, Antakya ve Yayladağ ilçelerindeki yangınlar tamamen kontrol altına alındı.Mersin'in Silifke ve Anamur ilçelerindeki yangınlar ise büyük ölçüde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız sürüyor."
Bakan Yumaklı, "Yangın riskinin yüksek olduğu bu günlerde daha dikkatli olalım. Yarınlarımıza hep birlikte sahip çıkalım." uyarısında bulundu.