5510 kapsamında olan memurlarda isteğe bağlı sigortalılık

Soru : Merhaba iyi çalışmalar. 30.04.2008 tarihinde 4/a 5(beş) gün 09.01.2012 itibariyle de kamuda 3821 gün 4/c mühendis olarak sigorta girişim var. Eşim yabancı ve diğer ay yurtdışına yerleşiyoruz. İlk süreçte bir yıllık memuriyetten ücretsiz izin aldım sonrasında istifa edeceğim. 5510'a tabi olduğum için ileride Türkiye'den emekli olmak için minumum ne yapmam gerektiğini öğrenmek istiyorum. 5510 tabi olanlar için isteğe bağlı sigortalılık kaldırılmış ve 4/b olmuş diye bir şey duydum. Bu doğru mudur doğru değilse diğer yıl memuriyetten istifa ettikten sonra emekli olmak için Türkiye'de ne gibi bir yol izleyip sigorta sürecini işletmem gerekiyor. Bilgileriniz için şimdiden teşekkürler.

Detaylar/Değerlendirmeler

5510 sayılı Kanuna tabi memurlarda isteğe bağlı sigortalılık sistemi nasıldır?

5510 sayılı Kanun kapsamında göreve başlayan memurlarda çalışmadan emeklilik hizmet süresini tamamlamak sistemi bulunur. Bu uygulamaya ilişkin yasal düzenlemeler, 5510 sayılı Kanun Madde 50, 51, 52 hükümlerinde yer almıştır.

5510 sayılı Kanundaki ifadesi de isteğe bağlı sigortalılık olup, bu sistemden yararlanmak isteyen 5510 sayılı Kanuna tabi memur görevinden ayrılıp isteğe bağlı sigortalılık hükümlerinden yararlanır, ANCAK bu yararlanma süresi ESNAF statüsünde sayılır.

Memur iken ayrılıp, 5510 sayılı Kanuna tabi isteğe bağlı sigortalılık sisteminden yararlanmak isteyenler, ileriki yıllarda emeklilik şartlarını yerine getirip yaşlılık aylığı bağlansa dahi son statüleri memur statüsünde olmayacağı için memurluk hizmet sürelerine de emekli ikramiyesi ödenmeyecektir.

Sonuç, 5434 sayılı Kanuna göre isteğe bağlı iştirakçilik uygulaması ile 5510 sayılı Kanuna göre isteğe bağlı sigortalılık uygulamasının birbiriyle karıştırılmaması gerektiğini ve bu şekilde istifa edip bu sistemlerden yararlanmak isteyen 5510 sayılı Kanuna tabi memurların olası bir hak kayıplarına yol açmaması açısından öncelikli olarak SGK'dan durumlarıyla ilgili bilgi almalarını tavsiye edebiliriz.

Yani, isteğe bağlı iştirakçilik 5434 sayılı Kanuna tabi olanlar için uygulanır ve 5510 sayılı Kanuna tabi olanlar hakkında uygulanmaz. Bu şekilde memurlukla hizmet tamamlama işi sadece 5434 sayılı Kanuna tabi memurlar için geçerli olup, ilk defa 5510 sayılı Kanuna tabi olan memurlar için geçerli değildir. 5510 sayılı Kanuna tabi memurlar için de bu sistem bulunmakla birlikte, memurluktan ayrıldıktan sonra isteğe bağlı sigortalılık devam ettirilmek istendiğinde, bu sigortalılık durumu 4/b kapsamında hizmet sayılmaktadır. Yani, esnaf statüsünde hizmet sayılmaktadır.

Ayrıca, 5510 a tabi memurlar için isteğe bağlı sigortalılık şartları 5510 sayılı Kanun Madde 50 hükmünde belirtilmiştir. Bu hüküm gereği ön şart olarak Ülkemizde ikamet şartı bulunmaktadır. Ülkemizde ikamet şartı olmakla birlikte Ülkemizde ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki vatandaşlarımızın bu sistemden yararlanma hakları bulunmaktadır.

Bu bağlamda sizin için söylenecek durum şöyledir:

5510 a tabi memurlar için isteğe bağlı sigortalılık sistemi bulunur ve bu sistemden yukarıda belirtilen şartlar dahilinde yararlanma imkanınızın olduğunu değerlendirmekteyiz. Bu sistemde kaldığınız sürece de emeklilik hizmet ve yaş şartlarını kazandığınızda esnaf statüsünden emeklilik hakkınızın olacağını değerlendirmekteyiz. Bu bağlamda, değerlendirmemiz bu şekilde olmakla birlikte sizin yapacağınız işlem, Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat edip yazılı olarak cevap aldıktan sonra hareket etmenizi tavsiye edebiliriz.