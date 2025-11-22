Türkiye, COP31'nin dönem başkanı ve ev sahibi oldu
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Türkiye, COP31'nin dönem başkanı ve ev sahibi oldu

Önümüzdeki BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) dönem başkanı ve ev sahibi Türkiye oldu. Türkiye 196 ülke liderini, bir sonraki İklim Zirvesi'nde Türkiye'de ağırlayacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Kasım 2025 23:14, Son Güncelleme : 22 Kasım 2025 23:19
Türkiye, COP31'nin dönem başkanı ve ev sahibi oldu

Brezilya'da gerçekleştirilen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS/ UNFCCC) 30. Taraflar Konferansı'nda (COP30) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında yürütülen müzakereler sonrası önümüzdeki yıl düzenlenecek COP31 Taraflar Konferansı'nın Türkiye'nin ev sahipliği ve başkanlığında yapılmasına karar verildi.

Açıklama Bakan Kurum'dan geldi

Kararı açıklayan Bakan Kurum, "Bugünden itibaren geleceğimiz için en anlamlı maratonumuzu başlatıyoruz. Türkiye olarak; sadece kendi bölgesine değil, özellikle Pasifik ve Afrika gibi kırılgan bölgelere de odaklanan, kuzey ile güneyi birbirine bağlayan, adil ve dengeli bir taraflar konferansı düzenlemeyi taahhüt ediyoruz. Şimdiden COP31'de hepinizi dünyanın kalbi, kıtaların ve medeniyetlerin köprüsü olan Türkiye'de misafir etmeyi büyük bir heyecanla ve sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

Bakan Kurum'un konuya ilişkin X sosyal medya paylaşımı şöyle:

