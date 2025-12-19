Bakan Fidan: Diplomasi geleneğimizden güç alarak çalışacağız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NSosyal hesabından 16. Büyükelçiler Konferansı'na ilişkin paylaşım yaptı.

"Barış, İstikrar ve Refah Üreten Dış Politika" temasıyla 15-19 Aralık tarihlerinde konferansı düzenlediklerini anımsatan Fidan, bu kapsamda, dünyanın dört bir yanında görev yapan büyükelçilerle, Ankara'da bir araya geldiklerini aktardı.

Fidan, bu yılki konferansta, Bakanlık içi değerlendirmelere ağırlık verdiklerini, bölgesel ve küresel meseleler hakkında istişarelerde bulunduklarını ve önümüzdeki dönemde atacakları adımları ele aldıklarını ifade etti.

Ekonomi, savunma, güvenlik, çok taraflılık, dijitalleşme, arabuluculuk, bağlantısallık, enerji, çevre, göç ve vize uygulamaları gibi pek çok alanı kapsayan toplantılar düzenlediklerine değinen Fidan, şunları kaydetti:

"Görev yaptıkları coğrafyalarda ülkemizi büyük bir özveriyle temsil eden Büyükelçilerimizin görüş ve önerilerini ilk elden dinleme fırsatı bulduk. Konferansımızdan çıkan sonuçlar doğrultusunda, köklü diplomasi geleneğimizden güç alarak belirlediğimiz hedeflerimize ulaşmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."