1'i futbolcu 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 2 tutuklama

Olay, 17 Aralık'ta İzmit Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'nda meydana geldi. Uğurcan Bekçi (27), Emre Kaan Bölek (27) ve İbrahim Aracı (31) ile bir grup arasında iddiaya göre alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla açılan ateş sonucu Bekçi, Bölek ve Aracı yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans hastaneye kaldırıldı. Olayda ağır yaralanan Bekçi'nin, Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Sultanbeyli Belediyespor'da top koşturduğu öğrenildi. Uğurcan Bekçi'nin kasık kısmından yaralandığı, aşırı kan kaybettiği ve 2 kez kalbinin durduğu öğrenildi. Hayati tehlikesi devam eden futbolcunun sağ bacağının da kesilme ihtimalinin olduğu belirtildi.

Emniyet tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tartışma sırasında tabancayla ateş açanların Ertuğrul Serin ve Furkan Karaaslan olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucu şüpheliler, suç aletiyle birlikte kısa sürede yakalanırken, üzerinden 21 adet tabanca fişeği çıkan A.C.G. de gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden Ertuğrul Serin ve Furkan Karaaslan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, A.C.G. ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.