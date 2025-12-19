Bakan Göktaş'tan 'kadına şiddet' açıklaması: Takipsizlikte bile itiraz ediyoruz
Oyuncu Saadet Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncu Saadet Ezgi Eyüboğlu, Adli Tıp Kurumu'ndaki (ATK) işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Aralık 2025 20:55, Son Güncelleme : 19 Aralık 2025 22:41
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan oyuncu Saadet Ezgi Eyüboğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından saç ve kan örneklerinin alınması için ATK'ye sevk edildi.

Burada işlemleri tamamlanan Eyüboğlu, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

- Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, oyuncu Saadet Ezgi Eyüboğlu hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" iddiasıyla gözaltı kararı verilmişti.

Aynı zamanda şüpheliler Eser Küçükerol ve İsmail Ahmet Akçay hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", şüpheliler Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü hakkında da "fuhşa teşvik ve aracılık etme", şüpheli Saim Macit hakkında ise "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçundan gözaltı kararı alınmıştı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalanmıştı.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

