Sabaha karşı kanlı pusu. Motokurye hayatını kaybetti
Tokat'ta sabaha karşı evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan 41 yaşındaki motokurye Orhan Kocataş hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Aralık 2025 08:05, Son Güncelleme : 20 Aralık 2025 08:06
Tokat'ın Erbaa ilçesinde motokurye Orhan Kocataş evinin önünde katledildi.
Olay, saat 04.30 sıralarında ilçe merkezine bağlı Ziya Gökalp Mahallesi'nde meydana geldi.
Silah seslerini duyan aile bireyleri 41 yaşındaki Kocataş'ı evin önünde hareketsiz halde buldu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başından ve vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan Kocataş, ilk müdahalenin ardından Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Orhan Kocataş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede 7 boş kovan bulundu.