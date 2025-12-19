Diyarbakır'da uygulama yapan polise ateş açan 4 kişi gözaltında
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde uygulama yapan polislere silahla ateş açan 4 kişi gözaltına alındı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Aralık 2025 21:46, Son Güncelleme : 19 Aralık 2025 22:24
Merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde şüpheli kişiler, uygulama yapan polislere ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken olay yerine polis ekipleri sevk edildi. 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin cezaevi firarisi ve kesinleşmiş hapis cezası olduğu kaydedildi.