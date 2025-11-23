Meteorolojiden 2 kente kuvvetli yağış alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden sonra Muğla'nın doğusu, gece saatlerinden itibaren de Antalya'da yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yağışların, Muğla'nın doğusunda gece, yarın sabah saatlerinde ise Antalya'da etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.