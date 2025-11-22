İstanbul için kuraklık uyarısı: Olağanüstü bir dönem yaşıyoruz

İstanbul, son yılların en ciddi kuraklık sürecinden geçiyor. Baraj doluluk oranlarının hızla düşmesi üzerine İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, sosyal medya hesabından dikkat çekici bir uyarı yaptı.

Başa, "Baraj doluluk oranlarımız yüzde 20 seviyesine geriledi. Bu oran son on yılın en düşük düzeyi. Olağanüstü kurak bir dönem yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

İSKİ Genel Müdürü Başa, kentteki su tüketiminin artmaya devam ettiğini belirterek şu bilgileri paylaştı:

"Dün İstanbul'da 3.097.713 metreküp su tüketildi. Baraj doluluk oranlarımız yüzde 20 seviyesine geriledi. Beklenen kasım yağışları da yeterli olmuyor. İSKİ, kuraklığın tüm olumsuz etkilerine rağmen aldığı önlemler ve yaptığı yatırımlarla kesintisiz su sağlamaya devam ediyor. Bu zor dönemde abonelerimizin su tasarrufuna yapacağı katkı çok kıymetli. Geleceğimiz için lütfen bireysel su tüketimimizi en az yüzde 10 azaltalım. Su varsa hayat var."

Barajlarda son durum: 10 barajın 5'i kritik seviyede

İSKİ verilerine göre İstanbul'a su sağlayan barajlardaki toplam doluluk oranı yüzde 20,29 seviyesine geriledi.

Bu oran, son beş yılın aynı dönemine göre en düşük seviye olarak kaydedildi.

Barajlardaki güncel doluluk oranları şöyle:

Istrancalar: Yüzde 20,78

Terkos: Yüzde 22,61

Sazlıdere: Yüzde 19,76

Alibey: Yüzde 12,5

Büyükçekmece: Yüzde 22,13

Ömerli: Yüzde 17,83

Darlık: Yüzde 22,99

Elmalı: Yüzde 50,68

Pabuçdere: Yüzde 3,89

Kazandere: Yüzde 1,97

Kentte su sağlayan 10 barajdan 5'inde su seviyesi yüzde 20'nin altına düştü.

Toplam 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahip İstanbul baraj ve göletlerinde mevcut su miktarı 176 milyon 12 bin metreküp olarak ölçüldü. Uzmanlar, yağışların bu seviyede devam etmesi halinde kentte su baskısının daha da artabileceği görüşünde.

İSKİ Genel Müdürü Acı Tabloyu: 'Son 10 Yılın En Düşük Düzeyi' diye paylaştı