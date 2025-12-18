BM, 'ABD-Venezuela gerilimi' gündemiyle acil toplantı kararı aldı

Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
CTE, 'Cezaevinde işkencenin görüntüleri çıktı' iddiasını yalanladı
CTE, 'Cezaevinde işkencenin görüntüleri çıktı' iddiasını yalanladı
500 bin konut için başvuruda yarın son gün
500 bin konut için başvuruda yarın son gün
Bakan Tunç'tan AİHM'in Selahattin Demirtaş kararına dair açıklama
Bakan Tunç'tan AİHM'in Selahattin Demirtaş kararına dair açıklama
Bakan Şimşek: Vatandaş yeniden kolayca ev ve araba alabilecek
Bakan Şimşek: Vatandaş yeniden kolayca ev ve araba alabilecek
AK Parti'den korkutan rapor: Her 6 gençten biri bahis batağında!
AK Parti'den korkutan rapor: Her 6 gençten biri bahis batağında!
Mahkemeden emsal karar: Acil Servisten giren hastadan ücret alınamaz!
Mahkemeden emsal karar: Acil Servisten giren hastadan ücret alınamaz!
Genel Kurulda 2026 yılı bütçesinin maddeleri görüşülüyor
Genel Kurulda 2026 yılı bütçesinin maddeleri görüşülüyor
Yönetmelik değişti: Mühendis ve mimarlar İŞKUR'da uzman olabilecek
Yönetmelik değişti: Mühendis ve mimarlar İŞKUR'da uzman olabilecek
YSK'de 6 üye değişecek, yeni başkan seçilecek!
YSK'de 6 üye değişecek, yeni başkan seçilecek!
MEB 811 öğrenciyi yurt dışına gönderiyor: 2025 Yılı 1416 Burs başvuruları başlıyor!
MEB 811 öğrenciyi yurt dışına gönderiyor: 2025 Yılı 1416 Burs başvuruları başlıyor!
Asgari ücrette ikinci toplantı bitti: Ekonomik veri ve raporlar görüşüldü
Asgari ücrette ikinci toplantı bitti: Ekonomik veri ve raporlar görüşüldü
Yeşilay'dan uyarı: Ünlülerin uyuşturucu haberleri 'normalleşme' riski taşıyor!
Yeşilay'dan uyarı: Ünlülerin uyuşturucu haberleri 'normalleşme' riski taşıyor!
'Göç idaresindeki usulsüzlüğü bildiren güvenlik işten atıldı' iddiası
'Göç idaresindeki usulsüzlüğü bildiren güvenlik işten atıldı' iddiası
Bakan Uraloğlu: Akaryakıt fiyatlarına müdahale söz konusu değil
Bakan Uraloğlu: Akaryakıt fiyatlarına müdahale söz konusu değil
Marketler 50 kuruşluk poşete zam istiyor!
Marketler 50 kuruşluk poşete zam istiyor!
Piyasadan toplatılıyor: Bakanlık bir sırt çantasının satışını yasakladı
Piyasadan toplatılıyor: Bakanlık bir sırt çantasının satışını yasakladı
MSB: Hava savunmasında zafiyet yok, görev başarıyla tamamlandı
MSB: Hava savunmasında zafiyet yok, görev başarıyla tamamlandı
KPSS-2025/2 Tercih Dönemi Başladı: Kadro ve Pozisyonlar
KPSS-2025/2 Tercih Dönemi Başladı: Kadro ve Pozisyonlar
Bakan Şimşek: Dış finansmanda tüm zamanların rekoru kırıldı
Bakan Şimşek: Dış finansmanda tüm zamanların rekoru kırıldı
Bakanlık ünlü temizlik markasını ifşa etti! Piyasadan toplatılıyor
Bakanlık ünlü temizlik markasını ifşa etti! Piyasadan toplatılıyor
Emekli Maaşında Yeni Dönem: Katsayılar ve Zam Hesaplaması
Emekli Maaşında Yeni Dönem: Katsayılar ve Zam Hesaplaması
Türkiye'de Öğretmen Yetiştirme Sisteminde Yeni Dönem
Türkiye'de Öğretmen Yetiştirme Sisteminde Yeni Dönem
Avukat masrafı 50 bin TL'den başlıyor
Avukat masrafı 50 bin TL'den başlıyor
Konut Piyasasında Sessiz Kırılma: Kredi Sistemi Gücünü Kaybediyor
Konut Piyasasında Sessiz Kırılma: Kredi Sistemi Gücünü Kaybediyor
Uyuşturucu soruşturmasında 2 isme daha yakalama kararı çıkarıldı
Uyuşturucu soruşturmasında 2 isme daha yakalama kararı çıkarıldı
TÜİK açıkladı: Otomobilde gri renk ve hibrit dönemi!
TÜİK açıkladı: Otomobilde gri renk ve hibrit dönemi!
Yılmaz: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kendisini ispat etti
Yılmaz: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kendisini ispat etti
Türkiye'de ilk: İki havalimanında 'kuş' nöbeti başladı
Türkiye'de ilk: İki havalimanında 'kuş' nöbeti başladı
ASKİ Genel Müdürü açıkladı: Ankara'nın ne kadar suyu kaldı?
ASKİ Genel Müdürü açıkladı: Ankara'nın ne kadar suyu kaldı?
Ana sayfaHaberler Dünya

BM, 'ABD-Venezuela gerilimi' gündemiyle acil toplantı kararı aldı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Venezuela'nın talebi üzerine ABD'nin bu ülkeye yönelik adımlarını ele almak üzere 23 Aralık'ta acil toplantı yapacak.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Aralık 2025 21:58, Son Güncelleme : 18 Aralık 2025 22:00
Yazdır
BM, 'ABD-Venezuela gerilimi' gündemiyle acil toplantı kararı aldı

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, ABD'nin Venezuela'ya yönelik eylemleriyle ilgili olarak Venezuela'nın başvurusu üzerine acil toplantı kararı aldı. Bu ay konsey başkanlığını yürüten Slovenya, toplantının 23 Aralık'ta yerel saatle 15.00'te gerçekleştirileceğini duyurdu.

Uzun süredir ABD'yi ülkesinin egemenliğini ihlal etmekle suçluyan Caracas yönetimi, özellikle petrol başta olmak üzere Venezuela'ya ait varlıkların ABD tarafından sahiplenilmeye çalışıldığını ifade ediyor.

Venezuela'dan "tarihin en büyük yağması" çıkışı

Venezuela'nın BM Daimi Temsilcisi Samuel Moncada, BM Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği resmi mektupta, ABD'nin Venezuela'ya yönelik tutumunun sömürgeci bir yaklaşımı yansıttığını belirterek, Washington'un Venezuela toprakları ile petrol dahil olmak üzere ülkesinin varlıklarını ABD'ye aitmiş gibi ilan ettiğini ve Venezuela'nın egemenliğini ihlal ettiğini belirtti. Moncada, bu yaklaşımın kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Bu durum, ABD hükümetinin dünyanın en büyük petrol rezervlerini kendi malı olarak sahiplendiği anlamına gelir ki bu, insanlık tarihinin en büyük yağmalama eylemlerinden biri olurdu" ifadelerini kullandı.

Guterres-Maduro telefonda görüştü

Acil toplantı kararı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından geldi. BM tarafından yapılan açıklamada, görüşmede bölgedeki mevcut gerilimlerin ele alındığı belirtildi. Açıklamada, Genel Sekreter Guterres'in, üye devletlerin uluslararası hukuka ve özellikle Birleşmiş Milletler Şartı'na saygı göstermesi gerektiğini bir kez daha vurguladığı, taraflara itidal çağrısında bulunduğu ve bölgesel istikrarın korunması amacıyla gerilimin düşürülmesinin önemine dikkat çektiği kaydedildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber