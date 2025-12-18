AK Parti'den korkutan rapor: Her 6 gençten biri bahis batağında!

Ekonomim'den Besti Karalar'ın haberine göre; AK Parti'nin masasındaki Kasım ayı raporunda yasadışı bahis oyunlarının toplum üzerindeki etkisi ölçüldü. Yapılan kamuoyu araştırmasında yasa dışı bahis oyunlarının gençlerin en büyük sorunu olduğu tespitine yer verildi. Öte yandan elde edilen verilere bakıldığında sokaktaki her 6 kişiden birinin bahis oynadığı sonucuna varıldı.

18-24 aralığında gençlerin yüzde 15.4'ünün sürekli yasa dışı bahis oynadığı görüldü. Yapılan kamuoyu araştırmasında yasadışı bahsin bir gençlik sorunu olduğu tespitine de yer verildi. 25-34 yaş aralığında bahis oynayanların oranı yüzde 13. 4 iken aynı yaş aralığında bulunan yüzde 11.3 kesim ise geçmişte oynadığını ancak şimdi oynamadığını ifade etti.

Raporda yasa dışı eğilimin özellikle lise mezunu denekler arasında daha yaygın olduğunu, dolayısıyla küçük esnaf veya vasıfsız iş gücü olarak çalışan kesimin yasa dışı bahisi bir umut olarak gördüğü sonucu çıktı. Raporda ortaya çıkan bir başka veride; bahis oynayanların oranı özellikle orta gelir kuşağında artış gösterdiği görüşüne yer verildi.

Yine verilere bakıldığında, gençler ve orta ekonomik sınıfta bulunan vatandaşlar için yasadışı bahis çekici bir hale geliyor. Bu kumar çeşidi bir çeşit gelir kapısı olarak görülüyor. İnternet sitelerinin kumar reklamlarıyla genç kitleleri hedef aldığı da vurgulanan raporda, özellikle gençlerin futbola olan ilgilerinin azaldığı belirtildi.

"Türk toplumu bahis batağına düşüyor"



Türkiye'de çevrimiçi yasa dışı bahis ve kumar suçlarına yönelik 1 Ocak 2024-6 Ekim 2025 döneminde güvenlik güçlerince düzenlenen bin 120 operasyonda, 15 milyar 847 milyon 182 bin 514 tutarındaki para ve mal varlığına en konulmuştu. Bir yılda Türkiye'den yurt dışına çıkan yasa dışı bahis parasının 150 milyar doları bulduğu tahmin ediliyor. Bu oran Türkiye'nin yıllık gayrisafi milli hasılası olan 1.565.5 milyar doların yüzde 10'una tekabül ediyor. Bu oran ve tartışmalar ise; Türkiye toplumunun yaygın şekilde bahis batağına düştüğü kaygılarını artırdığı gözleniyor.