Dolar günü yükselişle kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 42,71 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Aralık 2025 17:10, Son Güncelleme : 16 Aralık 2025 17:15
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|42,6960
|42,6970
|42,7090
|42,7100
|Avro
|50,1940
|50,1950
|50,3410
|50,3420
|Sterlin
|57,1800
|57,1900
|57,3780
|57,3880
|İsviçre frangı
|53,6650
|53,6750
|53,7900
|53,8000
|ANKARA
|ABD doları
|42,6660
|42,7460
|42,6790
|42,7590
|Avro
|50,1540
|50,2340
|50,3010
|50,3810
|Sterlin
|57,1200
|57,3300
|57,3180
|57,5280