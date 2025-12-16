Dolar günü yükselişle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 42,6960 42,6970 42,7090 42,7100 Avro 50,1940 50,1950 50,3410 50,3420 Sterlin 57,1800 57,1900 57,3780 57,3880 İsviçre frangı 53,6650 53,6750 53,7900 53,8000 ANKARA ABD doları 42,6660 42,7460 42,6790 42,7590 Avro 50,1540 50,2340 50,3010 50,3810 Sterlin 57,1200 57,3300 57,3180 57,5280