MEB'den MEM'lere resmi yazı: Norm kadro fazlası öğretmenler için takvim belirlendi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürlüğü, 16.12.2025 tarihli resmi yazı ile eğitim kurumlarındaki öğretmen ihtiyacı ve norm kadro fazlalığı durumunun yeniden belirlenmesi için sürecin başladığını duyurdu. İl/ilçe müdürlükleri, ihtiyaç ve fazlalık tespitlerini 18 Aralık 2025 - 19 Ocak 2026 tarihleri arasında e-Personel modülüne işleyecek. İtirazlar 20-22 Ocak 2026'da alınacak ve kesinleşen bilgiler 23 Ocak 2026'da MEBBİS sistemine yansıtılacak.

Haber Giriş : 16 Aralık 2025 17:32, Son Güncelleme : 16 Aralık 2025 17:35
MEB'den MEM'lere resmi yazı: Norm kadro fazlası öğretmenler için takvim belirlendi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürlüğü, tüm il milli eğitim müdürlüklerine gönderdiği 16.12.2025 tarihli resmi yazı ile (Sayı: E-65889891-903.02-148899253) eğitim kurumlarındaki öğretmen ihtiyacı ve norm kadro fazlalığı durumunun yeniden belirlenmesi için detaylı bir sürecin başlatıldığını duyurdu.

İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası Tespitleri: Eğitim kurumlarının ihtiyaç ve norm kadro fazlası durumları, bağlı bulundukları il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından 18 Aralık 2025 - 19 Ocak 2026 tarihleri arasında e-Personel modülüne işlenecek.

Başvuru ve İtirazlar: İhtiyaç ve norm kadro fazlası tespitlerine itirazlar 20-22 Ocak 2026 tarihleri arasında alınacak.

Nihai Karar: Kesinleşen ihtiyaç ve norm kadro fazlası bilgileri, 23 Ocak 2026'da MEBBİS sistemine yansıtılacak.

Fazla Öğretmenlerin Belirlenme Sıralaması

Norm kadro fazlası öğretmenlerin hizmet puanına göre sıralanarak belirlenmesine ilişkin kriterler de netleştirildi. Buna göre, norm fazlası bir alanda birden fazla kadrolu öğretmen olması durumunda, sırasıyla; ataması iptal edilenler, eğitim kurumunda norm kadro fazlası doğanlar, ilk atama yoluyla o kuruma atananlar, sözleşmeli öğretmenlikten kadroya geçenler ve hizmet puanı en düşük olanlar dikkate alınacak.

Öğretmenlere Önemli Uyarılar

Öğretmenlerin MEBBİS sözleşme ve görev kayıtlarındaki hizmet puanı ile norm kadro fazlası bilgilerini kontrol etmeleri istendi. Ayrıca, atama ve yer değiştirme işlemlerine ilişkin açıklamaların Bakanlıkça ileride yayımlanacak duyurularda yapılacağı ve engelli öğretmenlerin taleplerini engellilik bilgilerini kontrol ederek dikkate alınacağı belirtildi.

