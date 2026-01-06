FETÖ operasyonu: 223 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik son 20 gündür polisler tarafından devam eden operasyonlarda 223 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı:

"FETÖ'nün 'gizli yapılanmalar' içerisinde faaliyette bulunan, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olan, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki şahıslarla haberleşmeyi sürdüren, örgüte bağlı esnaflar üzerinden maddi destek sağlayan, 223 şüpheli yakalandı. 87'si tutuklandı, 50'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor."

"Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor"

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile EGM TEM Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları koordinesinde; Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince; Antalya, Amasya, Ankara, İzmir, Yalova, İstanbul, Edirne, Konya, Sakarya, Mersin, Kocaeli merkezli Adana, Afyonkarahisar, Aydın, Aksaray, Balıkesir, Bursa, Bolu, Çanakkale, Çorum, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Yozgat ve Zonguldak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda; haklarından kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunanlar da yakalandı.

"Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor." diyen Bakan Yerlikaya, operasyonlarda emeği geçenleri tebrik etti.